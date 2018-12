PLL LOT w czwartek zaprezentowały najnowszy nabytek spółki.

"Pierwsze dwa z czterech zamówionych przez LOT maszyn wylądowały w Warszawie we wtorek po godz. 19. Oba samoloty przyleciały do Polski prosto z fabryki Embraera w Sao Jose dos Campos w Brazylii. Po drodze niezbędne były dwa międzylądowania: w Recife na wschodzie Brazylii i Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, skąd Embraery 190 przyleciały bezpośrednio na Lotnisko Chopina w Warszawie" - powiedział podczas prezentacji samolotu Kubicki.

Pozostałe dwa samoloty - zgodnie z planem - mają trafić do przewoźnika jeszcze w tym roku.

Kubicki przekazał, że LOT pozyskał samoloty Embraer 190 specjalnie do obsługi połączeń do London City (LCY) z trzech europejskich stolic: z Warszawy od 7 stycznia, z Budapesztu od 18 lutego, a także z Wilna od 1 maja (po planowanym podpisaniu umowy ze stroną litewską).

"Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia, tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich – w tym Embraer 190 – jest certyfikowanych do lądowania w LCY" - wyjaśnił.

Spółka przekazała, że w ciągu najbliższych dni w embraerach będzie montowane wyposażenie dodatkowe, a piloci będą się na nich szkolili.

"Założenia są takie, że Embraer 190 poleci w swój pierwszy rejs z pasażerami 1 stycznia o godz. 15.20 do Budapesztu. Drugi rejs obsłuży tego samego dnia inny egzemplarz E190: o godz. 16.15 do Wilna. W kolejnym tygodniu samoloty zabiorą pasażerów m.in. do Amsterdamu, Wenecji, Nicei, Billund, Ljubljany, Moskwy, Odessy, Bukaresztu, Zagrzebia i Krakowa" - powiedział Kubicki.

Każdy z E190 ma na pokładzie 106 foteli w trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Maksymalny zasięg samolotów z pasażerami to prawie 3,5 tys. km. Odrzutowce wyposażone są w nowoczesne silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO2. Samoloty zostały pozyskane w ramach ośmioletniej umowy leasingowej LOT-u z firmą NAC (Nordic Aviation Capital), od której przewoźnik pozyskał wcześniej 20 innych samolotów.

"Dzięki nowym samolotom LOT będzie na lotnisku London City kluczowym przewoźnikiem dla pasażerów podróżujących z Europy Środkowo-Wschodniej. Połączymy port położony w biznesowym centrum Londynu z trzema europejskimi stolicami: Warszawą, Budapesztem i Wilnem. Między Polską a Wielką Brytanią podróżowało w ubiegłym roku 7 mln pasażerów" – powiedział Kubicki.

Jak dodał, tym samym LOT jako jeden z nielicznych przewoźników posiada we flocie wszystkie cztery wersje samolotów z popularnej rodziny E-Jet: E170, E175, E190 i E195. W 2004 r. LOT jako pierwszy przewoźnik na świecie obsłużył pierwszy rejs z pasażerami nowym wówczas typem samolotu: Embraer 170. Maszyna jest wykorzystywana do obsługi europejskich połączeń przewoźnika.

LOT w miniony czwartek odebrał piątego nowego Boeinga 737 MAX 8. Na przyszły rok zaplanowane są dostawy kolejnych B737 MAX, których liczba do końca 2019 r. wzrośnie do co najmniej 12. Do końca 2019 r. do floty zostaną włączone cztery kolejne samoloty B787 Dreamliner, dzięki czemu ich liczba zwiększy się do 15.

Narodowy przewoźnik w ub. roku przewiózł 6,8 mln pasażerów, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku planuje przewieźć 8,9 mln pasażerów, a w 2019 r. przekroczyć 10 mln. LOT posiada 76 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie 107 połączeń, w tym bezpośrednie rejsy z Warszawy do Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, Toronto, Pekinu, Seulu, Tokio i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta