Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa i usprawnienie przejazdów na modernizowanym odcinku międzynarodowej magistrali kolejowej E30, wiodącej z zachodu na wschód Polski. Zgodnie z umową o wartości prawie 62 mln zł, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”, projekt i roboty wykonają Krakowskie Zakłady Automatyki SA.

Projekt obejmuje pięć stacji: Opole-Groszowice, Przywory Opolskie, Górażdże, Gogolin i Zdzieszowice oraz posterunki ruchu w Jasionej, Raszowej i Kłodnicy. Zostaną tam zamontowane nowoczesne systemy sterowania, a nowe rozjazdy i elementy linii kolejowej umożliwią pociągom zmianę toru oraz pozwolą na szybszą i bezpieczniejszą jazdę. Na 27 przejazdach kolejowo-drogowych zostaną zamontowane specjalne systemy bezpieczeństwa, m.in. systemy monitoringu. Dodatkowe kamery pojawią się także na sześciu posterunkach ruchu.

Modernizowana linia kolejowa z Opola do Kędzierzyna pozwoli na jazdę pociągów z prędkością do 160 km/ godz. Czas podróży na tej trasie najszybszymi składami skróci się z 50 do około 25 minut.

Realizacja zadania przewidziana jest do kwietnia 2022 roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z funduszu CEF 2014–2020 (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”). (PAP)

autor: Marek Szczepanik