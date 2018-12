Hiszpania: Rozbito międzynarodową mafię narkotykową

Źródło: PAP

Międzynarodową grupę mafijną przemycającą kokainę z Ameryki Południowej do Europy rozbiła hiszpańska policja we współpracy z organami ścigania Argentyny i Włoch. Do sobotniego popołudnia zatrzymano 48 osób.