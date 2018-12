Pełnomocnik do Spraw Informatyzacji w Ministerstwie Finansów Przemysław Koch ocenił w rozmowie z PAP, że najważniejszym projektem informatycznym, którego wprowadzenie resort finansów planuje na przyszły rok, jest usługa "Twój e-PIT". Ma zostać uruchomiona 15 lutego 2019 r. W jej ramach fiskus przygotuje rozliczenie PIT za podatnika. W pierwszym etapie, czyli w lutym 2019 r. obejmie podatników rozliczających się formularzami PIT-37 i PIT-38, czyli osoby uzyskujące przychody z umowy o pracę i osiągające zyski z papierów wartościowych.

W 2020 r., jak poinformował Koch, z "Twojego e-PIT" będą mogli skorzystać podatnicy składający PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, czyli osoby otrzymujące przychody z tytułu najmu oraz prowadzące działalność gospodarczą.

"Aktualnie trwają testy akceptacyjne usługi +Twój e-PIT+. Przygotowujemy się do testów wydajnościowych systemu, które rozpoczniemy na początku przyszłego roku" - powiedział przedstawiciel MF. Dodał, że resort finansów przygotowuje system do obsługi około kilkudziesięciu deklaracji na sekundę oraz kilkuset komunikatów użytkownik-system na sekundę w okresie szczytowego obciążenia.

Po zalogowaniu się podatnik będzie mógł zapoznać się z przygotowaną przez fiskusa propozycją rozliczenia podatku za zeszły rok, zobaczyć czy ma podatek do zapłaty, czy nadpłatę do zwrotu. Będzie mógł zmodyfikować ulgi a także dane organizacji pożytku publicznego, którą chciałby zasilić 1-proc. podatku oraz zaakceptować rozliczenie.

"W przypadku konieczności zapłaty podatku, zintegrujemy usługę z płatnością on-line. Należny podatek PIT od razu będzie można zapłacić i otrzymać potwierdzenie" - powiedział. "Obecnie weryfikujemy gotowość banków do implementacji usługi natychmiastowego przelewu podatkowego" - powiedział.

Pełnomocnik wyjaśnił, że data 15 lutego wynika pośrednio z terminu przekazania przez przedsiębiorców oraz organy rentowe do resortu finansów deklaracji PIT-11 oraz PIT-40A, dotyczących rozliczenia pracowników i świadczeniobiorców. Jednostki te mają na to czas do końca stycznia. Ministerstwo będzie więc miało jedynie dwa tygodnie na przetworzenie zawartych tam danych i przygotowanie elektronicznych PIT-ów dla podatników.

Stosowną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) upraszczającą rozliczenia tego podatku i nakładającą na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników prezydent podpisał na początku listopada br.

Zakłada ona, że obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, będzie możliwa nowa forma rozliczenia podatkowego, polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Można je też zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie ma KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Ostania ewentualność to odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.

>>> Czytaj też: Ubrudzić białe kołnierzyki. Szeryf Ziobro wrócił do gry