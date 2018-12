Miejsce to policjanci przeszukali ponownie we wtorek rano i - jak poinformowano - zabezpieczyli nowe ślady. Policja zastrzega, że na razie nie wiadomo, czy flaga IS i druki z arabskimi napisami mają jakiś związek z uszkodzeniem trakcji.

O znalezieniu flagi dżihadystów i około 60 ulotek w języku arabskim pierwszy informował dziennik "B.Z." w wydaniu online.

W poniedziałek policja ujawniła, że podejrzewa się, iż uszkodzenie sieci trakcyjnej mogło mieć podłoże polityczne. Szczegółów nie ujawniono.

