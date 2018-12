Niegdyś matką wynalazku była potrzeba – dziś została oddelegowana do roli jego ciotecznej prababki, a rola matki przypadła wygodzie. Monopole starej daty – te, które dostarczały energię czy budowały maszyny – ustąpiły miejsca takim, które potrafią uczynić się niewidzialnymi w użytkowaniu, a przez to niezbędnymi; takimi, których porzucenie jest nie do pomyślenia.