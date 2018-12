PKB Wietnamu wzrosło w ostatnim kwartale 2018 roku o 7,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej i o 6,82 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału – podał urząd statystyczny w Hanoi. W całym roku wzrost wyniósł 7,1 proc., podczas gdy ekonomiści w ankiecie Bloomberga przewidywali średnio 6,9 proc.

Jakim czynnikom Wietnam zawdzięcza tak dobry wzrost?

- Wzrost gospodarczy utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki mocnemu popytowi wewnętrznemu oraz wzrostom w eksporcie, produkcji i inwestycjach zagranicznych.

- Rząd wykorzystuje napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami, żeby umocnić pozycję kraju jako potęgi produkcyjnej i eksportowej, która sprzedaje wszystko od butów po smartfony. Wartość handlu stanowi tam około dwukrotność PKB – wśród państw azjatyckich lepszy wynik ma tylko Singapur.

- „Wietnam prawdopodobnie przejmie część chińskiego udziału w produkcji wymagającej dużych nakładów pracy”, uważa Trinh Nguyen, starszy ekonomista w hongkońskim Natixis Asia Ltd. „Kraj ten jest bezwzględnym zwycięzcą wojny handlowej”, dodaje.

A oto więcej danych o wietnamskiej gospodarce w 2018 roku:

- Produkcja wzrosła o 13 proc. od stycznia do grudnia w porównaniu z zeszłym rokiem.

- Zrealizowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły o 9 proc. w porównaniu do 2017 r.

- Eksport wzrósł o 13,8 proc. ogółem, bardzo wysoki był wzrost eksportu sprzętu elektronicznego.

- W grudniu poinformowano, że deficyt handlowy Wietnamu wyniósł 200 mln dolarów.

- Ceny konsumpcyjne wzrosły w grudniu o 2,98 proc. rok do roku.

