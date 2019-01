Tim Cook, szef Apple, ma powody do niezadowolenia: w liście do akcjonariuszy zapowiedział, że sprzedaż nowych iPhone’ów w okresie świątecznym będzie niższa, niż się spodziewano. Powodem niższej sprzedaży ma być spowolnienie gospodarcze m.in. w Chinach. Wśród krajów, w których Apple trzyma się mocno, jest Polska – to tutaj, a także w Meksyku, Malezji czy Wietnamie firma zanotowała rekordowo wysoką sprzedaż.

Po ujawnieniu rozczarowujących prognoz akcje Apple spadły o 8,5 proc. w handlu posesyjnym w czwartek, 3 stycznia, jak podaje Bloomberg. To kontynuacja spadków z IV kwartału 2018 r. – wtedy to Apple straciło 31 proc. wartości. Wyniki finansowe za pierwszy I kwartał 2019 r. będą opublikowane dopiero 29 stycznia, jednak już teraz mówi się o sporym spadku – w liście Cook przewiduje, że Apple zarobi ok. 5 mld dolarów mniej niż dolna granica zakładanej sprzedaży – ok. 84 mld dolarów. Firma szacowała, że w ostatnim kwartale 2018, ze względu na świąteczne zakupy, może zarobić nawet 93 mld dolarów.

Skąd ta różnica? Tim Cook powodów niższej sprzedaży upatruje w spowolnieniu gospodarczym rynków wschodzących. Najnowsze modele iPhone’ów nie sprzedają się już tak dobrze w np. Chinach, gdzie dotychczas trwała apple’owa gorączka. To Chińczycy mają być głównymi winowajcami rozczarowującej prognozy – wybierają teraz tańsze smartfony. Zresztą nie tylko oni – użytkownicy coraz częściej decydują się na wymianę akumulatorów w starszych iPhone’ach, a nie zakup nowych modeli. Na taką oszczędność, która negatywnie odbija się na przychodach Apple, Cook również zwrócił uwagę w swoim liście. Silna pozycja dolara miała wpływ na ceny amerykańskiej elektroniki, co też przełożyło się na wynik Apple.

Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl, komentuje:

„Pogarszające się perspektywy Apple’a były już od dobrych kilku tygodni elementem rozważań rynkowych analityków. Wskazywały na to m.in. niższe szacunki przychodów firm dostarczających komponentów do produkcji iPhonów oraz stosunkowo atrakcyjne oferty na stronie Apple’a zachęcające do nabycia nowego telefonu (model XR) za 449-549 dolarów, gdy zdecydujemy się odsprzedać firmie swojego starszego iPhone’a.

Wydaje się jednak, że wczorajszy list Tima Cooka, dyrektora generalnego Apple’a, do inwestorów zawiera jeszcze jeden ważny element, który nie tylko może mieć znaczenie dla giganta z Cupertino, ale być może nawet dla globalnej gospodarki.

Cook napisał, że ubytek przychodów w stosunku do poprzednich szacunków w ponad 100 proc. wynika z niższych przychodów w Chinach. Szef Apple’a wspominał także o ogólnym spowolnieniu koniunktury w Państwie Środka i o napięciach handlowych na linii Pekin-Waszyngton. Rynek mógł więc odebrać niższą sprzedaż iPhonów jako papierek lakmusowy dla światowej gospodarki i przez to w ostatnich godzinach mieliśmy globalny wzrost awersji do ryzyka.”

