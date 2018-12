Ekspresówka S5 z Poznania do Wronczyna częściowo otwarta. Limit prędkości 70 km/h [MAPA]

Źródło: PAP

Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni przyszłej drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania do Wronczyna – poinformowała w niedzielę GDDKiA. Planowany termin zakończenia prac i przekazania całej trasy do użytku to połowa 2019 roku.