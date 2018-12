W ocenie AP decyzja ta pokazuje bliskie relacje między tymi dwoma sąsiadującymi arabskimi państwami.

IS kontrolowało znaczne obszary zarówno Iraku, jak i Syrii w 2014 roku, gdy ustanowiło samozwańczy kalifat. Obecnie dżihadyści z tej organizacji zostali pokonani w pierwszym z tych państw; wciąż kontrolują jednak niewielkie obszary w Syrii, głównie przy granicy z Irakiem.

Do tej pory irackie siły zbrojne atakowały przygraniczne terytoria syryjskie po uzyskaniu wcześniej zgody władz w Damaszku - informuje AP.

19 grudnia prezydent USA Donald Trump nieoczekiwanie ogłosił na Twitterze wycofanie sił amerykańskich w liczbie około 2 tys. i amerykańskiego personelu z północno-wschodniej Syrii, gdzie oddziały Stanów Zjednoczonych IS. Trump argumentował to tym, że samozwańczy kalifat w Syrii został już pokonany.

Zaniepokojenie decyzją Trumpa wyrazili sojusznicy USA w walce z IS - Francja, Wielka Brytania i Niemcy, a szef Pentagonu James Mattis i specjalny przedstawiciel prezydenta USA w międzynarodowej koalicji do walki z IS Brett McGurk podali się do dymisji.(PAP)mobr/ kar/