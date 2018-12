Jak podano w komunikacie Rzecznika MŚP, od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

"To ogromna szansa radykalnej poprawy rentowności dla dziesiątków tysięcy osób, dla których zryczałtowany ZUS stanowił często barierę uniemożliwiającą rozwój ich firm, a w wielu przypadkach był obciążeniem nie do udźwignięcia" – mówi, cytowany w komunikacie, rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Dodano, że warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zarejestrowanie się w ZUS z nowym kodem najpóźniej do 8 stycznia 2019 r., a także prowadzenie działalności w roku poprzednim, przez co najmniej 60 dni.

"Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do dochodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok. Mam jednak nadzieję, że dzięki szybkiej reakcji mediów, informacja o możliwości i terminie rejestracji dotrze na czas do wszystkich zainteresowanych" – mówi Adam Abramowicz.

Jak przejść na mały ZUS? Krok po kroku