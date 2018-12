CCC złożyło wniosek do UOKiK ws. planowanego przejęcia Gino Rossi



Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - CCC złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zamiaru przejęcia spółki Gino Rossi, podał Urząd.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu kontroli przez CCC S.A. (CCC) nad Gino Rossi S.A. (GR)" - czytamy w komunikacie.

Data wpływu wniosku to 27 grudnia 2018 r., sprawa jest w toku, podano także.

"W ocenie zgłaszającego, planowana transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z zaangażowanych rynków, co wykazano w WID stanowiącym integralną część zgłoszenia. Koncentracja nie odbędzie się też ze szkodą dla konsumentów. Konsumenci nie odczują żadnej zmiany na rynku, bowiem zamiarem uczestników koncentracji jest zachowanie dotychczasowej marki Gino Rossi" - czytamy dalej.

UOKiK podał, że z uwagi na trudną sytuację finansową Gino Rossi i zagrożenie utraty płynności finansowej, planowana koncentracja stanowi prawdopodobnie główną szansę dla dalszego funkcjonowania tej spółki na rynku obuwia.

Grupa kapitałowa CCC koncentruje swoją działalność na detalicznej sprzedaży obuwia, zarówno przez sklepy stacjonarne jak również poprzez kanał e-commerce (platformy: eobuwie.pl i deezee.pl). CCC sprzedaje przede wszystkim obuwie pod własnymi markami, do których należą między innymi Lasocki i Sprandi. Grupa kapitałowa CCC prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży obuwia, w sklepach stacjonarnych, nie tylko w Polsce ale także na Słowacji, Węgrzech, Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Rumunii, Łotwie, Mołdawii, Serbii, Bułgarii, Estonii, Litwie, Szwajcarii. Ponadto za pośrednictwem ecommerce Grupa obecna jest na takich rynkach jak: Hiszpania, Francja, Włochy, Szwajcaria, Grecja, Niemcy, Czechy, Słowacja Węgry, Rumunia, Bułgaria, Szwecja, Litwa i Ukraina. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Gino Rossi jest producentem i dystrybutorem markowego obuwia oraz akcesoriów skórzanych. Większość sprzedawanego obuwia pochodzi z fabryki należącej do GR w Słupsku. Gino Rossi posiada detaliczną sieć sprzedaży obuwia w Polsce, w Niemczech oraz Czechach. GR prowadzi także działalność w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży odzieży pod marką Simple. Dystrybucja realizowana jest przez sieć salonów firmowych własnych oraz franczyzowych zlokalizowanych w Polsce i za granicą. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)