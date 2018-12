"Rozmawialiśmy o Syrii. (Trump) powiedział mi rzeczy, których wcześniej (o tym) nie wiedziałem, i one sprawiły, że czuję się spokojniejszy, jeśli chodzi o kierunek, w którym zmierzamy w kwestii Syrii" - powiedział Graham na konferencji prasowej w Białym Domu.

"Między nami nadal utrzymują się pewne różnice opinii, ale (...) prezydent dogłębnie rozważa sytuację w Syrii - jak wycofać nasze siły, ale jednocześnie działać w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego" - podkreślił Republikanin, członek senackiej komisji sił zbrojnych i jeden z najbardziej wpływowych polityków w kwestii polityki bezpieczeństwa.

Zapytany, czy Trump zgodził się na spowolnienie wycofywania amerykańskich żołnierzy z USA, Graham odparł, że "prezydentowi bardzo zależy na zapewnieniu, że gdy opuścimy Syrię, Państwo Islamskie (IS) będzie całkowicie pokonane".

"Myślę, że mądrze to (wycofywanie sił USA - PAP) spowalniamy" - dodał.

Graham ocenił, że zeszłotygodniowa wizyta Trumpa u żołnierzy USA w bazie w Iraku była dla przywódcy Stanów Zjednoczonych pouczającym doświadczeniem podczas której zrozumiał on, że trzeba "dokończyć zadanie" i pokonać IS. "Prezydent wraz ze swoimi generałami stworzył plan, który moim zdaniem ma sens" - zaznaczył.

Później senator na Twitterze napisał, że zgodnie z planem Trumpa wycofanie sił amerykańskich z Syrii "zostanie przeprowadzone w sposób gwarantujący, że 1/ IS zostanie trwale pokonane, 2/ Iran nie zajmie zwolnionego miejsca, 3/ nasi kurdyjscy sojusznicy będą mieli zapewnioną ochronę".

Pentagon poinformował, że rozważa plany w sprawie "celowego i kontrolowanego wycofania" sił z Syrii. Według cytowanego przez Reutera źródła jedna z rozważanych opcji przewiduje 120 dni na przeprowadzenie tej operacji.

Dotychczas Graham, uważany za sojusznika Trumpa, ale niezgadzający się z wszystkimi jego decyzjami w polityce zagranicznej, ostro krytykował prezydencką decyzję o wycofaniu sił USA z Syrii. Wskazywał, że pozwoli to Państwu Islamskiemu na odrodzenie się, będzie aktem zdrady wobec wspieranych przez USA sił kurdyjskich w Syrii, które okazały się kluczowym amerykańskim sojusznikiem w walce z IS, a także zwiększy zagrożenie dla Izraela ze strony Iranu.

Na konferencji prasowej w Białym Domu Graham powiedział też, że Trump zamierza zapewnić, by po wyjściu sił USA z Syrii nie doszło tam do zbrojnej konfrontacji między Turcją a kurdyjską milicją YPG, oraz by w tym regionie powstała strefa buforowa, chroniąca interesy Turcji, która jest ważnym sojusznikiem w NATO.

Ankara uważa YPG za organizację powiązaną z separatystyczną, zdelegalizowaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu (PKK).(PAP)