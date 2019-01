Popularność survivalowej gry komputerowej Fortnite sprawiła, że majątek właściciela Epic Games Tima Sweeneya powiększył się w tym roku do 7,2 miliarda dolarów. Z kolei Autry Stephens, założyciel i właściciel Endeavour Energy Resources, dorobił się 11,4 miliarda dolarów po tym jak jego firma, największy w Teksasie producent ropy, przyciągnął kontrakty, które wywindowały wartość jego spółki do ok. 15 mld dol. Sweeney i Stephens to tylko dwie z 31 osób, które w 2018 r. wskoczyły do indeksu miliarderów Bloomberga.

Denise Coates, brytyjska założycielka i dyrektor generalny internetowego bukmachera Bet365 Group Ltd., to kolejna osoba, która pod względem finansowym może zaliczyć ubiegły rok do udanych. Według rankingu Bloomberga, Coates jest prawie 10 razy bogatsza od królowej Elżbiety II.

Ale nie dla wszystkich bogaczy minione 12 miesięcy były tak łaskawe. Podczas gdy majątek Coatesy pęczniał, inni stracili część swoich fortun. Łącznie 500 najbogatszych ludzi na świecie straciło w 2018 roku 451 miliardów dolarów. To ostry zwrot w porównaniu z 2017 rokiem, kiedy ich łączny majątek powiększył się o 1 bilion dolarów.

Oto największy wygrani i przegrani wśród miliarderów w 2018 roku:

Zwycięzcy

Jeff Bezos, założyciel Amazon.com Inc. i najbogatszy człowiek na świecie, był największym wygranym 2018 roku. Taki tytuł przypada mu już drugi rok z rzędu. Jego wartość majątku netto wzrosła o 24 miliardy dolarów do 123 miliardów dolarów.

Mimo, że suma strat chińskich miliarderów w rankingu wyniosła w ubiegłym roku prawie 76 miliardów dolarów, Chińczycy nadal pozostają wśród najzamożniejszych na świecie. Wśród nich najlepszymi wynikami może pochwalić się Lei Jun, założyciel chińskiego producenta smartfonów Xiaomi Corp. Jego ubiegłoroczne zyski przebił tylko Jeff Bezos. W 2018 roku Lei Jun powiększył swoją fortunę o 8,6 miliarda dolarów.

Przegrani

Najwięcej stracili w tym roku amerykańscy miliarderzy. Łącznie ich fortuny stopniały o 76 miliardów dolarów. Najsilniejszy spadek w 2018 roku odnotował Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka. Wartość jego majątku netto spadła o prawie 20 miliardów dolarów, pozostawiając 34-latka z majątkiem na poziomie 53 miliardów dolarów.

Chińscy biznesmeni Wang Jianlin, Jack Ma i Ma Huateng w tym roku byli trzema z 10 największych przegranych. Pięćdziesiąt osób odpadło z indeksu, w tym 11 z Chin lub Hongkongu, 9 z USA i 4 z Rosji.

Wśród tych, którzy wypadli z listy Bloomberga, znalazł się Andrej Babis, czeski polityk i przedsiębiorca słowackiego pochodzenia, twórca i właściciel koncernu chemiczno-rolniczego Agrofert. Wśród osób które wypadły z listy był też rosyjski potentat Oleg Dieripaska. Jego majątek skurczył się do rekordowo niskiego poziomu po tym, jak akcje Rusal - firmy kontrolowanej przez Dieripaskiego - ostro potaniały. Inwestorzy obawiali się, że aluminiowy gigant może zatrzymać produkcję z powodu amerykańskich sankcji.

W tym roku zmarło 13 miliarderów, w tym Paul Allen z Microsoftu, deweloper w Hongkongu Walter Kwok i Vichai Srivaddhanaprabha, właściciel klubu piłkarskiego Premier League, Leicester City.

