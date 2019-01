"Dzięki transakcji Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększy wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym o 0,5 mld m sześc. rocznie" - podkreśliła spółka.

Zgoda norweskiego ministerstwa nadzorującego wydobycie węglowodorów była ostatnim warunkiem potrzebnym do wejścia w życie umowy pomiędzy PGNiG Upstream Norway (PUN) i Equinor zawartej 18 października 2018 r. Jej przedmiotem było nabycie 42,38 proc. udziałów w koncesji na złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha na Morzu Północnym. Cena zakupu udziałów wynosi 220 mln dolarów amerykańskich.

"Kupno udziałów w złożu w istotny sposób zwiększy naszą produkcję w regionie, z którego gazociągiem Baltic Pipe planujemy przesyłać gaz do Polski – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Piotr Woźniak przy okazji podpisania umowy pomiędzy PUN i Equinor.

Jak dodał, projekt Tommeliten Alpha pozwali polskiej spółce realizować strategię dywersyfikacji dostaw i jest atrakcyjny ekonomicznie.

W październiku wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak mówił, że akwizycja w złoże Tommeliten Alpha "to bardzo poważna transakcja", dotycząca potężnego złoża na Morzu Północnym.

"Jesteśmy tam wspólnie z dużymi partnerami, produkcja gazu z tego złoża rozpocznie się w 2024 r. Przewidujemy, że ta produkcja wyniesie 0,5 mld m. sześc. gazu, co oznacza w stosunku do dzisiejszego wydobycia gazu w Norwegii przez PGNiG praktycznie podwojenie produkcji" - podkreślał.

PGNiG szacuje, że dzięki akwizycji udziałów w Tommeliten Alpha wydobycie gazu w Norwegii będzie wyższe o 0,5 mld m sześc. rocznie przez pierwsze sześć lat eksploatacji złoża. Ponadto złoże pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys. ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji. Zgodnie z obecnymi planami rozpoczęcie wydobycia zakładane jest w 2024 roku.

Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego udokumentowane zasoby wydobywalne Tommeliten Alpha wynoszą 12,8 mld m sześć. gazu ziemnego, 5,9 mln m sześc. (ok. 5 mln ton) ropy naftowej i 0,5 mln ton NGL. Łączne zasoby odpowiadające udziałowi, który zakupiło PGNiG, to ok. 52 mln boe (baryłek ekwiwalentnych - PAP). Spółka ocenia, że złoże charakteryzuje się możliwością dalszego zwiększenia zasobów, wiąże też duże nadzieje z dalszymi poszukiwaniami na obszarze nabytej koncesji.

Projekt Tommeliten Alpha będzie prowadzony przez grupę renomowanych i doświadczonych firm naftowych. Operatorem na złożu jest ConocoPhilips (28,26 proc. udziałów), a partnerami Total (20,23 proc.) i Eni Norge (9,13 proc.).

