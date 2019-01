Przychody TXM spadły o 9% r: r do ok. 42 mln zł w grudniu



Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w grudniu 2018 r. wyniosła ok. 42 mln zł, co oznacza spadek o 9% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym, sprzedaż wyniosła ok. 353 mln zł tj. o 8% mniej niż w roku poprzednim. W całym ubiegłym roku obroty Grupy wyniosły 353 mln zł i były o 8% niższe r/r.

"Pomimo spadku przychodów wyniki grudnia oceniamy umiarkowanie pozytywnie. Jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży naszej nowej oferty świątecznej, którą w tym roku znacznie rozszerzyliśmy zarówno w kategorii odzież, jak i dom. Klient pozytywnie zareagował na ten asortyment i komunikację marketingową. Szczególnie było to widoczne w tygodniu poprzedzającym święta, w którym zrealizowaliśmy wyższą sprzedaż r/r. Warto przy tym podkreślić, że dużo wcześniej niż w 2017 roku, bo już na początku grudnia, rozpoczęły się wyprzedaże w sieciach modowych, które zostały z dużym zapasem po ciepłej jesieni i początku zimy. Agresywna polityka cen wyprzedażowych konkurencji wymagała również od nas konkretnych działań w tym obszarze" - powiedział p.o. prezesa TXM Bogusz Kruszyński, cytowany w komunikacie.

2018 rok był dla TXM okresem pełnym wyzwań. Choć większość założeń udało się wypracować - tych głównych w kontekście trwałej poprawy wyników Grupy, czyli wzrostu sprzedaży oraz wejść do sklepów, nie udało się zrealizować. 2019 rok zarząd TXM rozpoczyna z konkretną wizją, która ma ustabilizować wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne Grupy, wskazano także.

"W obliczu braku odwrócenia tendencji i dalszego spadku sprzedaży podjęliśmy decyzję o pogłębieniu restrukturyzacji spółki i dokonaliśmy modyfikacji kierunków działań na najbliższe miesiące. Głównym celem jest poprawa działania operacyjnego sieci przy aktualnie realizowanych poziomach sprzedaży. Poza dalszą redukcją kosztów zlikwidujemy trwale nierentowne sklepy oraz poprawimy sprawność operacyjną tych, które dobrze rokują. Stawiamy również na poprawę rotacji towarów. Jesteśmy przekonani, że podjęte przez nas inicjatywy zapewnią spółce stabilność i poprawę wyników finansowych w 2019 roku" - dodał Kruszyński.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w grudniu 2018 roku wyniosły ok. 0,7 mln zł, co oznacza spadek o 25% w stosunku do grudnia 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 7 mln zł i była o 27% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano również.

Sieć TXM na koniec grudnia składała się z 388 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,7 tys. m2, która była o 2,5% niższa niż na koniec grudnia 2017.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

