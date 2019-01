Ministerstwo informuje w poniedziałkowym komunikacie, że od 1 kwietnia 2017 r. działa rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Są do niego wpisywane strony internetowe wykorzystywane do urządzania nielegalnych gier hazardowych, kierowane do usługobiorców w Polsce.

Zgodnie ze stanem na 2 stycznia br. na liście było 5414 domen. Ministerstwo wskazuje na obowiązki związane z rejestrem, o których powinni pamiętać przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych firmy telekomunikacyjne, które świadczą usługi dostępu do internetu muszą uniemożliwić dostęp do stron internetowych wpisanych do rejestru oraz przekierować połączenia, które odwołują się do stron wpisanych do rejestru – do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów. Znajduje się na niej informacja o możliwej odpowiedzialności karno-skarbowej dla uczestników gier urządzanych wbrew przepisom ustawy.

"Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek nieudostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wpisanych do rejestru" - tłumaczy MF.

W komunikacie wyjaśniono, że kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w ustawie o grach hazardowych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych sprawują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Komisją Nadzoru Finansowego.

"Uchylanie się od powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 250 000 zł" - podkreślono.