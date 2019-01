"Projektowane rozwiązania opierają się na zaawansowanych systemach informatycznych. Już dziś sztuczna inteligencja pracuje na rzecz prognoz czy optymalizacji w energetyce. W niedalekiej przyszłości zarządzanie wirtualną elektrownią, w oparciu o dedykowane jej rozwiązania informatyczne, pozwoli na realne podniesienie efektywności ekonomicznej tych obiektów" - czytamy w komunikacie.



Projekt zakłada budowę platformy elektronicznej, której moduł decyzyjny będzie analizował prace elektrowni w aspekcie technicznym i prowadził monitoring aspektów rynkowych, po to, aby rekomendować podjęcie najbardziej opłacalnych działań handlowych.



"Projekt zakłada współpracę z inwestorami indywidualnymi, dając im możliwość przyłączenia posiadanych źródeł do wirtualnej elektrowni. Dzięki kumulacji zdolności wytwórczych i regulacyjnych zakłada się uzyskanie efektu zwiększenia przychodów wszystkich uczestników platformy z tytułu sprzedaży skumulowanego wolumenu energii" - czytamy dalej.



Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie architektury rozproszonej, polegającej na tym, że decyzje o sterowaniu danym urządzeniem będą zapadać na poziomie węzła lokalnego, nazwanego lokalnym układem wykonawczym (LUW). Na bazie szeregu otrzymanych danych LUW autonomicznie zadecyduje o sposobie realizacji zadania oraz zasobach, jakie zostaną do tego celu użyte. Uwzględni przy tym charakterystyki poszczególnych urządzeń oraz aktualne ograniczenia techniczne danego źródła. System centralny nie będzie miał więc bezpośredniej możliwości wydania polecenia np. odstawienia elektrowni czy zmiany parametrów pracy, wyjaśniono.



Spółka podkreśla, że jednym z większych wyzwań było stworzenie procesu odpowiedzialnego za analizę otoczenia rynkowego, tak aby rekomendowane działania operacyjne maksymalizowały przychody. Proces ten został podzielony na kilka mniejszych podprocesów. Przełomowym osiągnięciem jest możliwość prognozowania dla działań o bliskim horyzoncie - 24 godzin.



"Obecnie trwają prace badawcze mające na celu dobór rozwiązań technologicznych odpowiedzialnych za realizację kluczowego procesu biznesowego platformy. Ze względu na nowatorski charakter tworzonego rozwiązania tworzone jest ono w sposób iteracyjny, pozwalający stopniowo zwiększać zakres jego funkcjonalności i precyzyjnie oceniać efekty wprowadzanych zmian" - podsumowano.



Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

>>> Czytaj też: Historyczny moment. Energia odnawialna w końcu zdominowała Niemcy