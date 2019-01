Lotnisko w Modlinie w ub.r. obsłużyło ponad 3 mln pasażerów

Źródło: PAP

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin w 2018 roku obsłużył 3,081 mln pasażerów - poinformował we wtorek w komunikacie port. Dodano, że to 5,1 proc. wzrost w porównaniu do 2017 roku. W tym roku na lotnisku ma być zrealizowana inwestycja Orlen Aviation - budowa bazy paliw.