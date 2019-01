Przychody grupy ABC Data spadły o 18% r: r do 484 mln zł w grudniu



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 484 mln w grudniu i były niższe o 18% w skali roku. W całym 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld zł i były niższe o 1% r/r, podała spółka.

ABC Data wyjaśniła, że nominalny spadek r/r sprzedaży w grudniu 2018 wynika przede wszystkim z niższej sprzedaży w obszarach komponentów oraz VAD. Grupa odnotowała również niewielkie spadki sprzedaży w segmencie hardware IT (-5% r/r).

"Słaba dynamika sprzedaży komponentów to efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku, kiedy to zanotowaliśmy wzmożony popyt m.in. na wydajne karty graficzne. Z kolei niższa dostępność w czwartym kwartale procesorów jednej z wiodących globalnych marek, miała wpływ na sprzedaż zarówno w grupie komponentów, jak i hardware. W obszarze VAD, część popytu przesunęła się na wcześniejsze miesiące, gdzie chociażby w listopadzie notowaliśmy wzrosty sprzedaży. Co istotne, różnice w poziomie sprzedaży w tym segmencie rok do roku związane są również z realizacją kontraktu na dostawę sprzętu jednego z kluczowych dostawców, realizowaną m.in. w grudniu 2017 roku. Z kolei w obszarze nowych technologii mobilnych, w grudniu 2018 popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie" - powiedział wiceprezes ABC Data Andrzej Kuźniak, cytowany w komunikacie.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)