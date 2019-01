RN Energi Obrót ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi Obrót - spółki zależnej Energi - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka.

"Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do 18 stycznia 2019 roku do godziny 16:00" - czytamy w ogłoszeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 21 stycznia, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone do 24 stycznia br.

23 grudnia 2018 r. dotychczasowy prezes Energi Obrót Dariusz Falkiewicz złożył rezygnację ze stanowiska.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)