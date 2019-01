Cavusoglu na spotkaniu z komisją spraw zagranicznych tureckiego parlamentu stwierdził, że USA "mają pewne problemy z wycofaniem się z Syrii". Według tureckiego ministra przyczyną jest to, że USA było "tak mocno zaangażowane we współpracę z organizacją terrorystyczną". Szef tureckiej dyplomacji odnosił się w ten sposób do współpracy USA z Syryjskimi Siłami Demokratycznymi (SDF), walczącymi w Syrii przeciwko Państwu Islamskiemu (IS).

Cavusoglu uznał również, że rozmowy turecko-rosyjsko-irańskie w sprawie Syrii, prowadzone w ramach tzw. procesu astańskiego, zaowocowały porozumieniem, którego implementacja w syryjskiej muhafazie Idlib "przebiega bez problemów". Zasugerował również, że te trzy kraje mogą osiągnąć podobne porozumienie w sprawie terenów, na których obecnie stacjonują siły USA w północnej Syrii. Tereny te kontrolowane są przez SDF.

Eksperci zwracają uwagę, że zapowiedź koordynacji działań Turcji z Iranem może wywołać negatywną reakcję USA, które nie chcą dopuścić do umocnienia się Iranu w Syrii.

W środę zapowiedziana została również wizyta tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w Moskwie. Póki co nie podano jednak terminu, ograniczając się do stwierdzenia, że będzie ona mieć miejsce "w najbliższym czasie". (PAP)