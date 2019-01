Samar: Import aut używanych wzrósł o 7,1% r: r do ponad 1 mln szt. w 2018 r.



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Import używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony wyniósł w Polsce 1 003 290 szt. w 2018 r. i był o 7,1% większy niż rok wcześniej, wynika z danych IBRM Samar. To czwarty pod względem wielkości rezultat w historii.

"Nadal sprowadzamy starocie, a najpopularniejszym rocznikiem jest 2007. Wiek samochodów sięga blisko 12 lat i wynosi średnio 11 lat i 10 miesięcy. Najwięcej aut jest importowanych z Niemiec (58%), Francji (9%) i Belgii (7%)" - czytamy w komunikacie.



W ujęciu regionalnym prym wiodą tradycyjnie Wielkopolska i Mazowsze z udziałem w krajowym imporcie na poziomie odpowiednio 12,4% i 12,3%. Na trzecim miejscu, z udziałem 9,9%, plasuje się województwo śląskie. Największy wskaźnik wzrostu importu odnotowano w województwie podlaskim (+9,3%), najmniejszy - w wielkopolskim (+5,7%), podano także.

"Niekwestionowanym liderem rynku samochodów używanych jest Volkswagen z liczbą 121 848 sztuk i udziałem 12,1%. Kolejna lokata należy do Opla (108 722 sztuki, 10,8%), a dalsze do Audi i Forda (odpowiednio 83 178 sztuk, 8,3% i 81 821 sztuk, 8,2%). Za króla importu można już chyba uznać Audi A4, który z wynikiem 35 565 sztuk deklasuje rywali, systematycznie od początku ubiegłego roku powiększając swoją przewagę. Czy to duży wynik? Dla porównania…w 2018 roku zarejestrowanych zostało 14 686 sztuk wszystkich nowych modeli Audi na polskim rynku" - czytamy dalej.

Na kolejnych lokatach plasują się: Volkswagen Golf (32 838 sztuk) oraz Opel Astra (30 416 sztuk). Co ważne, tylko trzy pierwsze modele mają ponad 10-procentowy udział w imporcie, a zatem co 10 sprowadzony samochód należał do czołowej trójki, podkreśla Samar.

Według Instytutu, na uwagę zasługuje także fakt, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) import używanych samochodów wyniósł 13,3 mln aut. W tym samym czasie zarejestrowanych zostało 5,5 mln nowych samochodów. Część tych liczb się duplikuje, bo auta, które wyjechały w ramach reeksportu i ponownie wróciły w ramach importu, liczone są podwójnie.

W 2018 roku - zgodnie z prognozami IBRM Samar - padł rekord pierwszych rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony w Polsce. Łącznie zarejestrowanych zostało 1 604 081 aut. Ciekawie prezentuje się struktura rejestracji ze względu na typ klienta w 2018 roku. W przypadku importu aut używanych - 97% zarejestrowały osoby prywatne (972 801 sztuk), w przypadku samochodów nowych - prywatni nabywcy stanowią 26% (155 507 aut) - czyli ponad 6 razy mniej, podał także Samar.

(ISBnews)