Lider Ligi spotkał się w środę z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. To ostatnie spotkanie interpretowane jest przez włoską prasę jako próba stworzenia wspólnej koalicji sił suwerenistycznych przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Lewicowy dziennik "La Repubblica", pisząc o spotkaniu Salviniego z prezesem PiS, ocenia: "Pakt między mastifami Europy podpisany, wyzwanie socjalistom i ludowcom Starego Kontynentu rzucone".

Gazeta podkreśla, że model, jaki Salvini chce teraz "wyeksportować na Wschód", to kontrakt rządowy, jaki podpisał ze swoim koalicjantem, czyli Ruchem Pięciu Gwiazd. Zaznacza się, że spotkanie Salvini-Kaczyński było "clou" wizyty.

Autor komentarza zastanawia się jednocześnie, "na jakich zasadach Matteo Salvini, przyjaciel Moskwy, zdoła przełamać opór europejskiego lidera najbardziej antyrosyjskiej prawicy w Europie".

"La Repubblica" twierdzi, że przy drzwiach zamkniętych prezes PiS "prosił wicepremiera o pełne poparcie w Brukseli, gdzie UE grozi Polsce sankcjami za reformę wymiaru sprawiedliwości". "Salvini poparcie to zagwarantował, na tyle, na ile to może być wiążące" - zaznacza gazeta, streszczając stanowisko Salviniego w tej sprawie następująco: "Każdy dokonuje w swoim kraju takiej reformy wymiaru sprawiedliwości, jaka mu się podoba".

Autor tekstu zauważa, że Salviniemu towarzyszył w Polsce przedsiębiorca z Lombardii Claudio D'Amico, nazywany jego "namiestnikiem za granicą, utrzymującym kontakty z Rosją".

Zwraca się też uwagę na to, że podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniu na Nowogrodzkiej Salvini powtórzył, że "Włochy są mocno związane z Europą i z NATO" oraz że będzie po stronie Polaków "w świętej obronie granic".

"Pozostają obawy Polaków związane z +chemią+ (między Salvinim a szefową skrajnie prawicowej francuskiej partii Zjednoczenie Narodowe) Marine Le Pen, tu bardzo źle widzianą" - twierdzi wysłannik włoskiego dziennika. Jak konstatuje, rozmowy w Polsce oznaczają, że startuje "suwerenistyczna międzynarodówka".

Ekonomiczny dziennik "Il Sole-24 Ore" pisze o "suwerenistycznej osi" Salviniego i Polski przed majowymi wyborami do PE. Ocenia, że jest to "pakt przeciwko (kanclerz Niemiec Angeli) Merkel i (prezydentowi Francji Emmanuelowi) Macronowi".

W artykule zwraca się uwagę na słowa Salviniego, że "zaczął się dialog z PiS". Włoski wicepremier - jak podkreślono - udał się do Polski, by ocenić możliwości zawarcia porozumienia przed wyborami do PE, "nadając realny kształt międzynarodówce populistów, o której spekulowano od miesięcy".

Gazeta zauważa, że Salvini nie kryje, że celem jest to, by partie suwerenistyczne miały kluczowe znaczenie w przyszłym europarlamencie. Dziennik przyznaje jednak, że "pewne kłopoty" mogą wyniknąć w związku z relacjami Salviniego z Rosją Władimira Putina. W artykule przytacza się też komentarz z agencji Bloomberg, że Włochy Salviniego prowadzą "rekrutację" do koalicji sił. "Wystarczy nie wspominać o Putinie" - dodano.

"Corriere della Sera" zwraca uwagę na wiele punktów wspólnych łączących Salviniego i Kaczyńskiego - "od zamknięcia granic po chrześcijańskie korzenie Europy". "Będziemy pierwsi po wyborach" - dodaje gazeta przytaczając słowa Salviniego po rozmowie z prezesem PiS.

