NanoVelos chce złożyć wniosek o dopuszczenie do badań klinicznych w tym roku



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - NanoVelos, spółka wchodząca w skład NanoGroup, chce jeszcze w tym roku złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w projekcie, polegającym na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada, że będzie miała finansowanie na realizację projektów do czasu rozpoczęcia badań klinicznych, poinformował prezes NanoGroup Marek Borzestowski.

"Zakończyliśmy etap prac w spółce NanoVelos pt. drug development. Przeszliśmy wszystkie badania in vitro, zakończyliśmy badania na kilkuset pacjentach ze świata gryzoni i uznaliśmy, że mamy w tej chwili kandydata na lek. Procedura jest taka, że jak ma się kandydata na lek, to trzeba ten lek wyprodukować w fabryce, która się zajmuje produkcją leków, w szczególności chemioterapeutyków. To jest najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jak wyprodukujemy ten lek w standardzie cGMP już dla pierwszej grupy pacjentów, to musimy dokończyć badania na innym gatunku zwierzęcia niż gryzonie. To będziemy robić na początku tego roku i będziemy w tym roku składać już wniosek o dopuszczenie do badań klinicznych na ludziach, czyli będziemy robić pierwszych 30 podań" - powiedział Borzestowski podczas spotkania prasowego.

"Chcielibyśmy zacząć badania na ludziach nawet w tym roku" - dodał.

Prezes poinformował, że pierwsze 30 podań otrzymają pacjenci onkologiczni, prawdopodobnie ze wskazaniem raka jajnika, ale to może być każdy inny rodzaj raka litego.

NanoVelos pracuje nad stworzeniem innowacyjnego systemu transportu leków, który - zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych - będzie mógł poprawić ich działanie. Transport substancji czynnej w nanocząstkach poprawia ukierunkowanie do komórek nowotworowych, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu na pozostałą część organizmu.

"Mamy technologię, która jest genialna, prosta i tania. Nasz nanorobot jest wykonany z łańcuchów polisacharydowych. Lek - chemioterapeutyk jest zamknięty w nanocząstce. Zmieniona jest kwasowość tkanki, roboty otwierają się, dochodzą do jąder komórek rakowych, a po uwolnieniu substancji są metabolizowane i znikają. To obniża znacząco skutki uboczne chemioterapii" - wyjaśnił Borzestowski.

Chorobę śmiertelną jaką jest nowotwór chcielibyśmy zamienić na chorobę przewlekłą, podkreślił.

NanoVelos uzyskał w ub. tygodniu ochronę patentową swojego wynalazku pn. "Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles" w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas spółka uzyskała ochronę patentową m.in. w Japonii, Chinach, Australii. Projekt posiada wsparcie finansowe z funduszy NCBiR i UE na łączną kwotę 14 mln zł.

W listopadzie ub.r. NanoGroup przeprowadziła emisję akcji, z której pozyskała 3 652 380 zł.

"Mamy finansowanie do momentu pierwszych wyników z badań na ludziach w 2019 i 2020 r. W 2019 r. na pewno nie będziemy robili emisji akcji. Mieliśmy podwyższenie kapitału wysokości 3,5 mln zł w ubiegłym miesiącu i jest to kapitał, który ma zmaczować środki z szybkiej ścieżki z NCBiR" - powiedział Borzestowski.

Dodał, że wraz z postępem prac koszty projektu rosną, a III faza - ze względu na kapitałochłonność- jest obecnie poza zasięgiem grupy.

"Wyniki, które mamy są ultramotywujące. Od publikacji wyników badań na pierwszych pacjentach możemy spodziewać się zmiany wyceny spółki. Ryzyko technologiczne mamy pod kontrolą, pozostaje ryzyko regulacyjne" - zaznaczył prezes.

Borzestowski poinformował, że inna spółka z grupy - NanoSanguis - pracuje nad dwoma projektami. Pierwszy to organ farm - system długoterminowego przechowywania organów poza organizmem poprzez opracowanie produkcji płynu perfuzujnego.

"Jesteśmy na ostatniej prostej w tym roku w tym projekcie" - powiedział prezes.

Drugi projekt to opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia krwi w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata).

Model biznesowy NanoGroup zakłada sprzedaż licencji do wyników projektów na wczesnym etapie ich rozwoju tj. w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej, do międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. NanoGroup jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)