Zatrzymani przez ABW pod zarzutem szpiegostwa to Piotr D., w przeszłości funkcjonariusz polskich służb specjalnych oraz Weijing W. jeden z dyrektorów polskiego oddziału Huaweia. Do zatrzymań doszło we wtorek; mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące - powiedział PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.