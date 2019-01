Inpro sprzedało w całości I, II i III etap Harmonii Oliwskiej w Gdańsku



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Inpro sprzedało do tej pory ok. 400 z ok. 550 mieszkań w osiedlu Harmonia Oliwska w Gdańsku-Oliwie, w tym wszystkie mieszkania z I, II i III etapu inwestycji, wynika z komunikatu spółki.

"Budowa II etapu inwestycji zakończyła się w IV kwartale 2018 r., a III etap zostanie ukończony pod koniec września br. W aktualnej ofercie znajduje się blisko 150 mieszkań w IV i zarazem ostatniej fazie projektu" - czytamy w komunikacie.

W ramach osiedla Harmonia Oliwska powstają budynki sześcio- i ośmiokondygnacyjne. Inwestycja składa się z czterech etapów, w których powstanie łącznie ponad 550 mieszkań, przypomniano.

W sprzedaży zostało 149 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 28 m2 do 98 m2. Ceny lokali zaczynają się od 9 612 zł brutto. Planowany termin zakończenia budowy IV etapu inwestycji Harmonia Oliwska to 30 września 2020 r., podano także.

Osiedle zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulicy Opackiej i alei Grunwaldzkiej.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali.

(ISBnews)