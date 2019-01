Grupa AccorHotels ogłosiła ostateczne podniesienie ceny proponowanej w wezwaniu z 87 zł do 95 zł za jedną akcję Orbis, podano w komunikacie. Pozostałe warunki i terminy wezwania nie zmieniły się. >>>>

Atal przekazał 2 678 lokali mieszkalnych i usługowych w 2018 r., czyli o ponad 16% więcej r/r (2 308), podała spółka. Najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie (843), Warszawie (650) i Wrocławiu (494). Plany na 2019 rok zakładają, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie, co najmniej takim jak przed rokiem. >>>>

Atal rozpoczął sprzedaż kolejnych 161 mieszkań w II etapie krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, podała spółka. Planowany termin oddania lokali to IV kw. 2021 r. >>>>

Open Finance po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji, podał Open Finance. >>>>

Archicom Nieruchomości – 11, spółka zależna Archicom, zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o powierzchni ok. 4,9 ha za cenę netto 47,53 mln zł, podała spółka.>>>>

KGHM Polska Miedź zakłada produkcję 559 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2019 r., w tym 406 tys. ton z wsadów własnych, podała spółka. Produkcja miedzi płatnej w KGHM International ma wynieść 75 tys. ton. >>>>

KGHM Polska Miedż planuje 2 516 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 1 462 mln zł pozostałych nakładów w 2019 r., podała spółka. >>>>

Boryszew

Boryszew zawarł jako gwarant umowę kredytową, na podstawie której Impexmetalowi został udzielony kredyt na nabycie akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja, podała spółka >>>>

Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Impexmetal oraz spółka Eastside-Bis zawarli porozumienie akcjonariuszy, dotyczące m.in. określenia praw i obowiązków w zakresie posiadania akcji Alchemii, podała spółka. Strony porozumienia zobowiązały się do działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemii innych niż akcje przez nie posiadane. >>>>

OncoArendi Therapeutics chce zakończyć i podsumować wyniki badań fazy 1b dla związku OATD-01 na przełomie II i III kw. 2019 r., poinformował prezes i znaczący akcjonariusz Marcin Szumowski. Rozpoczęcie II fazy klinicznej jest możliwe jeszcze w tym roku. >>>>

Grupa Wikany sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 238 lokali w 2018 r. wobec 270 rok wcześniej, a przekazała 116 lokali wobec 208 w 2017 r., podała spółka. >>>>

Elektrociepłownie w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu i Kielcach, wchodzące do tej pory w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zostało włączonych w struktury PGE Energia Ciepła, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). >>>>

Enea rozszerzyła ofertę sprzedaży energii elektrycznej Enea Eco o piece powierzchniowo-akumulacyjne, podała spółka.>>>>

Feerum otrzymało zaliczkę w wysokości 5,3 mln euro (ok. 22,9 mln zł), co stanowi 15% wartości umowy dotyczącej sprzedaży silosów zbożowych dla ukraińskiej firmy Epicentr K LLC z Kijowa, podała spółka. Dwa duże kontrakty o łącznej wartości blisko 50 mln euro (ok. 210 mln zł) zostały zawarte pod koniec listopada 2018 r. i weszły w życie 20 grudnia 2018 roku, po otrzymaniu przez spółkę pozytywnej decyzji KUKE o ubezpieczeniu należności z tytułu tych kontraktów. >>>>

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisało listy intencyjne z Łomżą i Suwałkami, zakładające budowę infrastruktury do tankowania paliw CNG, podała spółka. >>>>