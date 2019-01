WIG20 na zamknięciu spadł o 0,01 proc. do 2.335,10 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,82 proc. do 4.049,70 pkt., sWIG80 zyskał 0,23 proc. do 10.823,80 pkt., a WIG zakończył notowania na plusie o 0,17 proc. do 59.322,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1,1 mld zł, z czego 970 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej spadły notowania CD Projektu (o 3,5 proc.). Akcje producenta gier wzrosły w tym roku o 13,4 proc., a od dołka z połowy listopada o 28 proc.

KGHM poszedł w dół o 2,2 proc.

W trakcie piątkowej sesji KGHM podał, że przeprowadzi testy na utratę wartości w odniesieniu do wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda SCM, aktywów Zagłębia Sudbury, w tym kopalni Morrison, McCreedy i projektu Victoria oraz kopalni Franke.

W opublikowanym w czwartek po sesji budżecie na 2019 r. KGHM podał, że zakłada m.in. produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 559 tys. ton, w tym z wsadów własnych 406 tys. ton. Negatywnym zaskoczeniem - w ocenie analityków - jest z kolei wyższy od oczekiwań planowany CAPEX.

Zwyżkom w WIG20 przewodziła PGE (o 1,6 proc.). Szóstą sesję z rzędu zwyżkował Orlen (o 1,2 proc.), zyskując w tym okresie łącznie 8,5 proc.

Orange odrobił spadki z początku sesji i zakończył dzień wzrostem o 1,2 proc. W piątek ABW zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa dwie osoby - obywatela Chin pracującego w Huawei oraz Polaka, który ostatnio pracował w Orange. Media podały, że oficerowie kontrwywiadu zabezpieczyli też dokumenty i dane elektroniczne w siedzibach firmy Huawei, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz firmie Orange.

Na szerokim rynku o blisko 22 proc. poszedł w górę kurs CI Games, a obroty na akcjach spółki przekroczyły 11 mln zł. Notowania producenta gier są w tym roku na plusie o blisko 43 proc.

Medicalgorithmics poszedł w dół o 13,3 proc. Producent urządzeń medycznych złożył w grudniu 2018 roku o 11 proc. mniej mdm wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

Amica wzrosła o 3,9 proc. Wiceprezes spółki Wojciech Kocikowski poinformował w rozmowie z PAP Biznes, że dzięki przełamaniu w połowie 2018 roku negatywnych tendencji rentowności produktów i towarów EBITDA Amiki mogła w całym ubiegłym roku przekroczyć 200 mln zł.

Orbis zwyżkował o 1,7 proc. do 95 zł. Grupa AccorHotels podniosła cenę w wezwaniu na akcje Orbisu do 95 zł z 87 zł za walor wcześniej.

KOLEJNY WZROSTOWY TYDZIEŃ NA GPW

WIG20 wzrósł w tym tygodniu o 2,2 proc., a WIG o 2,4 proc. - dla obu indeksów były to najmocniejsze zwyżki od listopada 2018 r.

Jeszcze lepiej zachował się mWIG40, który zyskał 3,1 proc. Ostatnio tak silną zwyżkę indeks średnich spółek zanotował w kwietniu 2017 r. sWIG80 wypadł najsłabiej z czterech głównych indeksów rosnąc o 1,9 proc. Mimo to był to najsilniejszy tygodniowy wzrost od lipca 2018 r.

Był to trzeci z rzędu tydzień, w którym w górę poszły wszystkie cztery indeksy.