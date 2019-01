Dzięki pozyskanym pieniądzom do specjalistycznych szpitali dziecięcych mają trafić m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy i echokardiografy. Sprzęt – jak podają organizatorzy akcji – ma trafić do placówek z oddziałami II i III stopnia referencyjności, czyli takich, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy i udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

Przedstawiciele WOŚP poinformowali, że podczas 27. finału na całym świecie kwestuje aż 120 tysięcy wolontariuszy. Sztaby działają nie tylko w Polsce, ale także np. w Nowej Zelandii, Japonii, Norwegii, Australii i na Filipinach.

Każdy wolontariusz WOŚP jest wyposażony w identyfikator, puszkę z banderolami i naklejki - czerwone serduszka, które otrzymują darczyńcy. Część wolontariuszy ma też do dyspozycji terminale płatnicze.

WOŚP można również wesprzeć np. wysyłając SMS lub za pomocą przelewu bankowego. Tradycyjnie trwają też internetowe aukcje charytatywne. Licytowane będą m.in. przedmioty podarowane przez znane osoby, dzieła sztuki i atrakcje.

Przez cały dzień trwa także licytacja złotych serduszek. Aukcja Serduszka nr 1, a więc kulminacyjny moment akcji, jest przewidziana na godz. 23.

W całym kraju przewidziano liczne atrakcje. I tak np. w Muzeum Piernika w Toruniu ma być przygotowane największe piernikowe serce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomóc może w tym każdy odwiedzający. Po wydarzeniu przewidziane jest wspólne jedzenie wielkiego piernikowego serca.

W Wałbrzychu atrakcje przygotowują Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzych i GOPR Wałbrzysko-Kłodzki razem ze swoimi pomocnikami - psami ratowniczymi. Zaprezentują specjalne pokazy psiej "tyrolki" i akcji wysokościowych.

W Łodzi natomiast można będzie np. przejechać się zabytkowymi i współczesnymi tramwajami albo autobusami. Zamiast biletu wystarczy wrzucić datek do puszki WOŚP.

W Warszawie dla śmiałków przygotowano m.in. możliwość oddania tzw. skoku w układzie roll jump, czyli na linie między dwoma budynkami na wysokości 40 metrów. Atrakcja będzie dostępna na stołecznych Bielanach między budynkami przy ul. Dantego 1 i ul Szekspira. Także stolicy przed Pałacem Kultury i Nauki powstało Miasteczko WOŚP i cztery strefy z atrakcjami. O godz. 14.30 mają się tam zacząć koncerty.

Pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 3 stycznia 1993 r. WOŚP podaje, że w ciągu 26 lat udało się uzbierać około 951 mln zł.

>>> RELACJA NA ŻYWO Z 27. FINAŁU WOŚP