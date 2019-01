"Mówimy o wzmocnieniu bezpieczeństwa w regionie poprzez znaczniejszą obecność sił lądowych USA w Polsce" - powiedział Szczerski. Dodał, że "obecnie omawiane są sposoby i narzędzia do osiągnięcia tego celu". "To nie jest tylko kwestia zbudowania bazy" - wskazał.

Szczerski powiedział, że "obecna sytuacja w Waszyngtonie nie jest sprzyjająca i może wpłynąć na czas przyjęcia decyzji". Przypomniał, że w sprawie obecności bazy wojsk USA w Polsce potrzebne są też dyskusje w NATO. W ocenie szefa gabinetu prezydenta "wiosną będzie czas na konkretne debaty".

Zapytany, czy wzmocniona obecność sił USA nie będzie pretekstem dla Rosji do wprowadzenia swych sił na Białoruś, Szczerski zaznaczył, że "wszystko, co robimy od początku wojny na Ukrainie, jest bezpośrednią, konsekwentną odpowiedzią na agresywne działania (prezydenta Rosji Władimira) Putina".

"My jedynie reagujemy. (...) NATO jest Sojuszem obronnym, dlatego też inwestycje w obronność zbiorową nie mogą być uważane za prowokację" - powiedział Szczerski.

Mówiąc o obecnych stosunkach polsko-litewskich, Szczerski zauważył, że "powracamy do czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy siła polityczna, którą reprezentuję, opowiadała się za treścią w relacjach dwustronnych, za budowaniem zaufania, w oparciu o które można rozstrzygać inne kwestie".

Szczerski wskazał, że współpraca w ramach NATO, w dziedzinie energetycznej, w ramach Trójmorza "wypełnia stosunki Polski i Litwy treścią". "Wzmacnianie wzajemnego zaufania pozwoli na rozstrzyganie kwestii, które należy rozstrzygać" - powiedział.

"Oczywiście nadal będziemy podnosili sprawy polskiej mniejszości narodowej. Chcemy, by były przestrzegane standardy Rady Europy" - oświadczył Szczerski. Podkreślił przy tym, że "wspieramy polską mniejszość, a nie partię polityczną mniejszości narodowej".

"Jest to obowiązek państwa polskiego (wspieranie mniejszości polskiej). Robimy to w Czechach, w Niemczech, będziemy to też robić tu, na Litwie. To wsparcie jest przejrzyste i naturalne. Jednocześnie wspieramy litewską mniejszość mieszkającą w Polsce" - powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta Dudy gościł na Litwie w ubiegłym tygodniu w ramach nieformalnego spotkania ekspertów na temat polityki bezpieczeństwa Snow Meeting.

>>> Czytaj też: "Panie Trump, to fatalny błąd". Turcja odpowiada na groźby USA