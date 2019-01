WIG20 na zamknięciu spadł o 0,32 proc. do 2.327,66 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,71 proc. do 4.020,99 pkt., sWIG80 zyskał 0,48 proc. do 10.876,26 pkt., a WIG zniżkował o 0,35 proc. do 59.112,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 743 mln zł, z czego 645 mln zł na spółkach z WIG20.

"Po piątkowej porażce popytu, dzisiaj swojej okazji nie wykorzystała podaż. Sumarycznie rynek znalazł więc pewną równowagę i wciąż tkwi w ramach znanej od kilku dni konsolidacji. W praktyce oznacza to konieczność dalszego wyczekiwania na większy ruch jednej z rynkowych stron, a potencjalnych impulsów nie zabraknie. Kolejne dni przyniosą bowiem zarówno wyczekiwane głosowanie w sprawie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale także serię wyników amerykańskich spółek za niedawno zakończony kwartał" - napisał w posesyjnym komentarzu Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ.

We wtorek w brytyjskiej Izbie Gmin ma odbyć się głosowanie nad wynegocjowanym przez rząd w Londynie z Brukselą porozumieniem ws. warunków wyjścia UK ze Wspólnoty.

Brytyjska premier Theresa May zaapelowała w poniedziałek w liście do przywódców UE o udzielenie dalszych gwarancji dotyczących Brexitu. Szef KE Jean-Claude Juncker i szef Rady Europejskiej Donald Tusk odparli, że "umowa rozwodowa" nie podlega zmianom.

Parlamentarna arytmetyka wskazuje, że szefowa mniejszościowego rządu ma niewielkie szanse na wygraną w głosowaniu. Sprzeciw zapowiedziały nie tylko wszystkie partie opozycyjne, ale także ponad 100 deputowanych jej własnej Partii Konserwatywnej oraz 10 posłów północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), którzy dotychczas wspierali jej gabinet.

Analitycy BM Alior Banku w raporcie tygodniowym zwrócili uwagę na dane z polskiej gospodarki w tym tygodniu, m.in. pełny odczyt inflacji we wtorek, a także produkcję przemysłową i budowlaną oraz wynagrodzenia i zatrudnienie w piątek.

"Pozytywne dane mogą spowodować wybicie z średnioterminowego trendu bocznego na WIG" - napisali.

Wśród blue chipów w poniedziałek najmocniej wzrosło PGE (o 1,8 proc.). Była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja dla spółki.

Notowania Pekao poszły w górę o 1,3 proc. do 115 zł, najwyższego poziomu od września 2018 r. W piątkowym raporcie analitycy Morgan Stanley utrzymali ocenę Pekao jako "top pick" spośród polskich banków, potwierdzili rekomendację "przeważaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 142 zł.

Spadkom w WIG20 przewodził CD Projekt (o 3,4 proc.), co oznacza drugą z rzędu sesję z ponad 3-proc. spadkiem. Wcześniej - przez pierwsze siedem sesji 2019 r. - kurs producenta gier zyskał 17,5 proc.

Na szerokim rynku o 4,9 proc. spadł Budimex. Budowlana spółka podała, że jej szacunkowy skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 75 mln zł, czyli spadł o 41 proc. rok do roku.

Sfinks wzrósł o 34,6 proc. W piątek po sesji spółka podała, że fundusze Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w jej akcje do 5,24 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.