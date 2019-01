O decyzji gdańskiego sądu poinformowała w poniedziałek wieczorem PAP prok. Grażyna Wawryniuk rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która to jednostka prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa gdańskiego polityka i samorządowca.

Wawryniuk wyjaśniła, że wniosek uzasadniony był wysoką karą grożącą Stefanowi W. oraz obawą matactwa z jego strony wynikającą m.in. z faktu, iż – po postawieniu mu zarzutu, 27-letni Stefan W. nie przyznał się do popełnienia czynu, o który jest podejrzany.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie Stefana W. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierował w poniedziałek po południu tuż po tym, jak postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Za popełnienie takiego czynu kodeks karny przewiduje karę co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

Wawryniuk informowała wcześniej media, że podejrzany, po tym, jak nie przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, składał wyjaśnienia. "Jeśli chodzi o treść tych wyjaśnień nie będziemy udzielali informacji, one będą wymagały weryfikacji" - zastrzegła prok. Wawryniuk. Dodała, że "podejmowane są wszelkie czynności mające na celu ustalenie, dlaczego doszło do tego zdarzenia".

"Kwestie dotyczące motywu (działania sprawcy - PAP) są przedmiotem wyjaśnień, natomiast w związku z m.in. złożonymi wyjaśnieniami, będziemy weryfikować okoliczności przedstawione przez podejrzanego" – zaznaczyła prokurator.

Podkreśliła, że w tej sprawie konieczne będzie poddanie podejrzanego badaniu sądowo-psychiatrycznemu. Wyjaśniła, że prokuratura kontynuuje przesłuchania kolejnych świadków w tej sprawie. "Zostały zabezpieczone sprzęt komputerowy, telefony: one wymagają poddania oględzinom, badaniom. To wszystko jest jeszcze do wykonania w tej sprawie" – poinformowała prok. Wawryniuk.

Mec. Damian Konieczny - obrońca z urzędu podejrzanego, po przesłuchaniu poinformował dziennikarzy, że Stefan W. złożył w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, "aczkolwiek wyjaśnienia odnoszące się bardziej do jego historii życia, aniżeli do zdarzeń z dnia wczorajszego". "Odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące wczorajszego zdarzenia" – powiedział mec. Konieczny dodając, że przesłuchanie mężczyzny trwało około dwóch i pół godziny.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Jeszcze w nocy samorządowiec przeszedł pięciogodzinną operację. W poniedziałek krótko przed godz. 15 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało, że prezydent Adamowicz zmarł.

Stefan W. był wcześniej karany za napady z bronią w ręku na placówki bankowe. Zatrzymano go w czerwcu 2013 r., a rok później sąd orzekł wobec niego karę 5 lat i 6 miesięcy więzienia.

Stefan W. został skazany jako osoba w pełni władz umysłowych. Według informacji PAP w czasie odbywania kary, na początku 2016 r., spędził około półtora miesiąca na oddziale psychiatrycznym aresztu śledczego. Został przebadany przez psychiatrów. Rozpoznano u niego schizofrenię. Poddano go leczeniu farmakologicznemu. Według lekarzy doszło do remisji choroby, czyli przejściowego ustąpienia lub zahamowania objawów chorobowych. Do końca pobytu w więzieniu, do 8 grudnia 2018 r., Stefan W. był pod stałą medyczną kontrolą.