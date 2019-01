Chiny: MSZ o Nord Stream 2: firmy mają prawo do niezależnych decyzji

Źródło: PAP

Pytana o gazociąg Nord Stream 2 rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying powiedziała we wtorek, że "firmy wszystkich państw mają prawo do podejmowania niezależnych decyzji". Wezwała do respektowania tego prawa.