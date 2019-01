"Ta zmiana jest w istocie rzeczy efektem procesu, który rozpoczął kilka lat temu program Customer Dedication. Dostrzegliśmy wówczas, że klienci samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarowych wymagają coraz dokładniejszego dostosowania pod kątem różnych potrzeb, a nie działań skoncentrowanych jedynie na wspólnej marce Mercedes-Benz. Oczywiście sprzedaż pojazdów zawsze była rozłączna, ale wiele innych obszarów - takich jak serwis, obsługa posprzedażna, PR, marketing oraz inne usługi - działało wspólnie" - powiedział prezes nowej spółki Przemysław Rajewski, cytowany w komunikacie.



Decyzja koncernu o utworzeniu podmiotu dedykowanego wyłącznie klientom samochodów ciężarowych ma charakter globalny. W naszym kraju nowa spółka została wydzielona ze struktur dotychczasowej Mercedes-Benz Polska. Celem strategicznym Mercedes-Benz Trucks Polska jest wyłączna koncentracja na realizacji potrzeb rynku pojazdów ciężarowych we wszystkich obszarach działalności - sprzedaży, serwisie, marketingu i PR oraz innych niezbędnych usług, podano także.



"To naturalne i zdrowe rozwiązanie, jeśli przyjrzeć się takim zagadnieniom jak np. serwis. W przypadku pojazdów osobowych i dostawczych klienci poruszają się głównie w mieście, łatwo też zapewnić samochód zastępczy lub taksówkę w razie awarii. Tymczasem w transporcie międzynarodowym stacje dealerskie i serwisowe powinny leżeć poza miastami, bo potrzebują więcej przestrzeni, żeby pomieścić wszystkie potrzebne usługi. Poza tym ciężarówka nie może stać, musi pracować, a ze względu na specyfikę branży - zezwolenia, ładunki, dane pojazdu - podstawienie zastępczego ciągnika nie jest rozwiązaniem" - dodał Rajewski.



W efekcie zmiany nowa spółka Mercedes-Benz Trucks Polska zyska większą samodzielność i elastyczność. Nowa spółka nie stawia sobie za cel rewolucyjnych zmian, jest to raczej potwierdzenie kontynuacji i deklaracja pogłębienia obranego kierunku działań na poziomie strukturalnym, podkreślono w materiale.



>>> Czytaj też: Banki gotowe wejść do układu GetBack. Zgodziły się na redukcję długu o ponad 60 mln zł