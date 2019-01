"Bardzo prawdopodobne jest, że EUR/PLN jeszcze w tym tygodniu zbliży się do dolnej granicy przedziału wahań usytuowanego między 4,27-4,31. Widać, że jesteśmy stosunkowo odporni na rynkowe zamieszanie związane z Brexitem. Sądzę, że po zejściu eurozłotego w pobliże 4,27 para może zakotwiczyć przy tym poziomie na dłużej" - powiedział PAP Biznes Piotr Popławski, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

We wtorek Izba Gmin odrzuciła umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą wcześniej wynegocjował rząd premier Theresy May. Przeciwko umowie głosowało 432 posłów, przy poparciu zaledwie 202 deputowanych.

"W przypadku eurodolara, jeżeli w najbliższych dniach nie będzie jakichś negatywnych informacji z eurostrefy, to m. in. w związku z trwającym przestojem administracyjnym w USA eurodolar może zmierzać w kierunku 1,15" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Obecne wzrosty rentowności naszych papierów są zbyt małe, żeby traktować je w kategoriach korekty. Naszym zdaniem, piątkowe dane o produkcji powinny zaskoczyć pozytywnie i tym samym spowodować wzrost dochodowości na krótkim końcu o jakieś 5 punktów bazowych. Jeżeli chodzi o długi koniec, to dopóki nie nastąpi jakieś znaczące odbicie na rynkach bazowych, to nie ma co liczyć na wzrosty u nas" - powiedział Popławski.

W piątek o godz. 10.00 GUS opublikuje dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlanej w grudniu. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacują, że produkcja przemysłowa w grudniu 2018 roku wzrosła o 4,6 proc. rdr, a mdm spadła o 10,1 proc. W ocenie ekonomistów, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 14,8 proc. rdr.

środa środa wtorek 16.05 9.40 16.00 EUR/PLN 4,2817 4,2923 4,2903 USD/PLN 3,7559 3,7613 3,7482 CHF/PLN 3,794 3,8075 3,8019 EUR/USD 1,1399 1,1412 1,1446 DS1020 1,36 1,35 1,31 PS0424 2,2 2,17 2,11 WS0428 2,78 2,74 2,7

(PAP Biznes)