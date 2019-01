Przygotowany w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki przewiduje powstanie tego Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma być z niego finansowana nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB). Fundusz zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł.

Konsultacje publiczne projektu zakończyły się 30 sierpnia ub. roku. Pierwotnie MNiSW chciało, by trafił on pod obrady Rady Ministrów pod koniec października 2018 r., a w listopadzie znalazł się w Sejmie. Wedle planów resortu nauki ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

"Dosyć długo trwał proces formalnoprawnych uzgodnień z Rządowym Centrum Legislacyjnym, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i nami, ale szczęśliwie został zakończony. Mam nadzieję, że 22 stycznia projekt trafi do Rady Ministrów" - wyjaśnił w rozmowie z PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Poinformował, że resort nauki przekazał we wtorek projekt do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ubiegłym tygodniu uzgodniono ostatnie kwestie techniczne dotyczące zapisów ustawy.

"Mam nadzieję, że w ciągu trzech-czterech miesięcy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i Senat oraz zostanie podpisana przez pana prezydenta. To chyba jest realistyczne" - dodał Dardziński. To oznacza, że fundusz zostanie powołany z kwartalnym opóźnieniem. "To raczej będzie bliżej maja, czerwca, ale wciąż w pierwszym półroczu" - zapewnił.

Pytany, co przyczyniło się do zwolnienia prac legislacyjnych związanych z ustawą, wiceminister wskazał kwestię zdefiniowania natury funduszu - jego charakteru i struktury przesyłania kapitału. "To były techniczne kwestie" - podkreślił. Ostatecznie ustalono, że będzie to fundusz przepływowy z jednorazową kapitalizacją - tak jak resort planował pierwotnie.

Dardziński wyraził nadzieję, że jeszcze w tym półroczu zostaną ogłoszone pierwsze konkursy i nabory do WIB. Ich operatorem ma być wrocławski PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski