"Ponad dwa lata temu polski rząd wskazał Indie jako jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu. Dlatego, także poprzez nasze biuro, prowadzi na nim intensywną promocję polskich produktów i usług. Jednym z nich jest uczestnictwo w kluczowych imprezach gospodarczych i branżowych, takich jak Szczyt Vibrant Gujarat" – powiedziała PAP szefowa biura PAIH w Mumbaju Ada Dyndo.

Jak wyjaśniła, szczyt, który odbędzie się 18-22 stycznia, to spotkanie liderów biznesowych i politycznych, pod kierunkiem szefa indyjskiego rządu. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 25 tys. uczestników z ponad 100 państw; Polska, obok 14 innych państw, otrzymała w tym roku status kraju partnerskiego wydarzenia - dodała.

"W związku z tym, że szczytowi towarzyszą targi wystawiennicze, PAIH przygotowała dla polskich firm stoisko narodowe. Do Indii zabieramy pięć polskich firm z różnych branż: dostawcę rozwiązań i usług outsourcingu IT Billennium, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, producenta żywności Ewa-Bis, producenta sprzętu do SPA i wellness Fitnesswell, a także firmę zajmującą się zarządzaniem odpadami Transfer" - wyliczyła.

Biuro PAIH w Mumbaju działa od wiosny zeszłego roku. Jak powiedziała jego szefowa, dotąd obsłużyło ponad 300 zapytań od polskich firm z takich sektorów jak: przetwórstwo spożywcze, sektor rolno-spożywczy, maszynowy, meblarski i kosmetyczny. Według Dyndo przedsiębiorcy pytają, m.in. o klimat inwestycyjny, zasady certyfikacji, udział w imprezach targowych, czy proszą o pomoc w znalezieniu kontrahenta.

Dyndo dodała, że w pierwszym kwartale tego roku PAIH uruchomi nabór na rynek indyjski do programu Polskie Mosty Technologiczne. "Polskie Mosty Technologiczne to program grantowy, w ramach którego MŚP mają szansę zbudować strategię ekspansji i przetestować ją z nami na miejscu. Pomożemy im postawić pierwsze kroki w Indiach" - wskazała.

Według danych PAIH w 2017 r. obroty handlowe Polski z Indiami osiągnęły najwyższy w historii poziom ponad 3 mld dol., co stanowiło 15 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Polskie firmy wyeksportowały towary o wartości ok. 730 mln dol., kupiły natomiast za blisko trzykrotnie więcej (2 mld 44 mln dol.).

Misję biznesową polskich przedsiębiorców na Szczyt Vibrant Gujarat zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. (PAP)

autor: Magdalena Jarco