"Pewne jest, że scenariusz brexitu bez porozumienia (między Wielką Brytanią a Unią Europejską) jest coraz mniej nieprawdopodobny. Z tego powodu podjąłem decyzję o uruchomieniu planu na taki wypadek" - oświadczył premier na konferencji prasowej.

Na plan awaryjny, przygotowywany od kwietnia 2018 roku, składają się "kroki legislacyjne i prawne, by zapewnić, by nie doszło do zakłóceń prawnych oraz by prawa francuskich obywateli i firm były skutecznie chronione" - dodał Philippe.

W środę Zgromadzenie Narodowe, izba niższa parlamentu Francji, przyjęło specjalną ustawę, pozwalającą rządowi na podejmowanie wyjątkowych działań na wypadek opuszczenia UE przez Wielką Brytanię bez zawarcia porozumienia. Oczekuje się, że w czwartek za ustawą zagłosuje także Senat.

Chodzi przede wszystkim o ochronę interesów obywateli francuskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, zagwarantowanie statusu obywateli brytyjskich mieszkających we Francji oraz podjęcie działań przygotowawczych przed wznowieniem kontroli towarów na granicach.

Plan przewiduje wsparcie finansowe dla portów i lotnisk, które w razie twardego brexitu ucierpiałyby najbardziej.

Philippe zapowiedział, że rząd zatrudni 600 dodatkowych pracowników sektora publicznego, w tym funkcjonariuszy służby celnej, do obsługi handlu między krajami i zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozważane są również działania wspierające sektor rybołówstwa, który również mocno ucierpiałby w razie twardego brexitu - dodał premier.

W środę wieczorem premier Wielkiej Brytanii Theresa May przetrwała głosowanie w Izbie Gmin nad wotum nieufności, po tym, jak dzień wcześniej parlament znaczącą większością odrzucił porozumienie o brexicie, wynegocjowane przez rząd May i stronę unijną.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca.

