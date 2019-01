„Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na Morzu Azowskim. Dziś w Moskwie podnosiłem tę kwestię w rozmowie z (ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem) Ławrowem. Oczekujemy, że Rosja zapewni swobodne przechodzenie statków przez Cieśninę Kerczeńską” – powiedział Maas.

„Słyszymy, że już do tego (odblokowania ruchu statków w Cieśninie Kerczeńskiej) doszło. Chcemy, by tak było nadal. Kryzys, do którego doszło w grudniu, nie powinien się więcej powtórzyć” – podkreślił.

Dyplomaci ustalili, że niebawem dojdzie do spotkania ekspertów z ich krajów, którzy omówią rozmieszczenie w Cieśninie Kerczeńskiej misji monitoringowej. Miałaby się ona składać z Niemców i Francuzów.

„Rosja nie powinna mieć możliwości manipulowania tym monitoringiem, co do którego osiągniemy porozumienie. Próby politycznego zalegalizowania przez Rosję okupacji Krymu poprzez zaangażowanie specjalistów z Niemiec i Francji są niemożliwe do realizacji” – oświadczył Klimkin.

Maas mówił również w Kijowie o budowie gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku. „Nie uważamy, że jest to projekt polityczny. Tranzyt gazu przez Ukrainę powinien być utrzymany” – powiedział.

Wcześniej w piątek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Moskwa przestudiuje dokument z propozycjami Berlina dotyczącymi Cieśniny Kerczeńskiej, który stronie rosyjskiej przekazał minister Maas. Ławrow zastrzegł przy tym, że Moskwa nie widzi możliwości udziału Ukrainy w ewentualnych formatach politycznych dotyczących Cieśniny Kerczeńskiej.

Ławrow na konferencji prasowej po spotkaniu z Maasem w Moskwie wyjaśnił, że władze Rosji zaakceptowały propozycję Berlina, by w rejon Cieśniny Kerczeńskiej wysłać ekspertów z Niemiec i Francji. Ustalenia te zapadły w rozmowach przywódców Rosji i Niemiec, Władimira Putina i Angeli Merkel, na szczycie G20 w Argentynie w grudniu 2018 roku. Eksperci mieliby ocenić swobodę żeglugi w Cieśninie.

Pod koniec listopada Rosja ostrzelała trzy małe okręty Ukrainy, które próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie przez łączącą je Cieśninę Kerczeńską, która kontrolowana jest przez Rosję. Jednostki zostały przejęte, a 24 członków ich załóg aresztowano.

Według Kijowa Rosjanie starają się przejąć kontrolę nad Morzem Azowskim i zablokować pracę ukraińskich portów w Mariupolu i Berdiańsku. Zgodnie z umowami dwustronnymi Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska to wewnętrzne terytorium obu państw, które mają na nim swobodę żeglugi.

