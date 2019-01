"Premier May wierzy, że tego rodzaju gest polityczny zapewniłby jej poparcie grupy Unionistów w parlamencie, co zneutralizowałoby wpływy tej części jej rodzimej Partii Konserwatywnej, która nie aprobuje wypracowanego przez nią porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE" - pisze "The Sunday Times".

Szczególne kontrowersje budzi mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej (ang. backstop), który jest nie do zaaprobowania dla części konserwatystów. Domagają się oni usunięcia odpowiedniego zapisu z umowy nt. opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

Rozwiązanie typu "backstop" zakłada, że w razie braku innego porozumienia ws. granicy irlandzkiej Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i wspólnym rynku UE. Ponadto - zapis ten otwiera możliwość dla powstania tzw. granic regulacyjnych między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa.

"Jeśli umowa graniczna zostałaby podpisana, pozwoliłoby to na usunięcie jednej z najpoważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych przeszkód w negocjacjach dot. wyjścia W. Brytanii UE. Sprawa granicy irlandzkiej była bowiem źródłem poważnych kontrowersji" - wskazuje w komentarzu Reuters.

Agencja przypomina też, że poparcie Partii Demokratycznych Unionistów (PUD), która ma 10 swych przedstawicieli w brytyjskiej Izbie Gmin pozwoliło premier Theresie May na zachowanie urzędu podczas ubiegłotygodniowego głosowania ws. wotum zaufania.

W sobotę wieczorem doszło do wybuchu samochodu pułapki w drugim co do wielkości mieście Irlandii Płn. - 84-tysięcznym Londonderry (Derry). Incydent przypomniał opinii publicznej o trwającym przez blisko trzy dekady konflikt w Irlandii Płn., który podciągnął niegdyś za sobą 3,6 tys. ofiar śmiertelnych.

Udało się go uregulować dzięki porozumieniu z Wielkiego Piątku z kwietnia 1998 r., które położyło kres krwawemu konfliktowi. Głównymi architektami tego porozumienia byli katolicki polityk John Hume i protestancki David Trimble. Obaj za wkład w podpisanie porozumienia otrzymali w 1998 pokojową Nagrodę Nobla. Porozumienie kontrasygnowały główne partie polityczne Irlandii Północnej. Rządy W. Brytanii i Irlandii były jego gwarantami.

"Nie ma miejsca, ani przyzwolenia dla takich aktów terroru, których celem jest ponowne wciągnięcie Irlandii Północnej w znany z przeszłości okres przemocy i konfliktu" - napisał na Twitterze, minister spraw zagranicznych Irlandii, Simon Coveney.

Stojąca na czele Partii Demokratycznych Unionistów (DUP) Arlene Foster oświadczyła po otrzymaniu informacji o wybuchu, że "taki pozbawiony sensu akt terroru musi być potępiony przy użyciu najmocniejszych słów". "Jestem wdzięczna naszym służbom ratunkowym i porządkowym za działania, które sprawiły, że nie było żadnych ofiar i rannych" - zaznaczyła w swym sobotnim tweecie.

Dziennikarz lokalnego, północnoirlandzkiego wydania "Sunday Times" twierdzi, że atak został przeprowadzony przez grupę tzw. Nowej IRA (Irlandzkiej Armii Republikańskiej), która nie uznaje porozumienia z 1998 r.

Informacja o ataku bombowym pojawia się w specyficznym kontekście - zauważyła agencja Reutera. Trwają przygotowania do opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Brak porozumienia ws. ram prawnych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zwiększa zaś prawdopodobieństwo przywrócenia regularnej granicy pomiędzy Irlandią i kontrolowaną przez władze w Londynie Irlandią Północną.

"Granica, na której przywrócono by kontrolę paszportową i celną, stałaby się wymarzonym celem ataków grup paramilitarnych" - wskazuje Reuters.

Śledztwo w sprawie sobotniego wybuchu w Derry trwa.

>>> Polecamy: Czy budowa muru na granicy naprawdę może powstrzymać imigrację?