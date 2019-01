MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii, podała spółka. Obecnie powstaje obiekt o powierzchni 12 tys. m2, a w ramach całego etapu zostanie przygotowanych ponad 22 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.

"MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii. MLP Bucharest West powstanie w najważniejszym regionie magazynowym kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Obecnie prace skoncentrowane są na budowie obiektu o powierzchni 12 tys. m2. W ramach całego pierwszego etapu zostanie przygotowanych ponad 22 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Docelowo MLP Bucharest West zaoferuje ponad 95 tys. m2. Funkcje generalnego wykonawcy zostały powierzone firmie Sagex Construct posiadającej duże doświadczenie w budowie obiektów magazynowych" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy obiekt powstaje na zasadach spekulacyjnych, podano również.

"Prowadzimy zaawansowane negocjacje z potencjalnymi najemcami. Jesteśmy przekonani, że do zakończenia budowy, co powinno nastąpić w połowie 2019 roku, wszystkie powierzchnie będą skomercjalizowane" - podkreśliła dyrektor Działu Sprzedaży na Polskę i Rumunię w MLP Group Agnieszka Góźdź, cytowana w materiale.

Obiekt będzie spełniał standardy ekologiczne. Planowane jest ubieganie się o certyfikat BREEM. Nowy magazyn będzie również zrealizowany według standardów stosowanych przez MLP Group. Oznacza to budowę hali magazynowej klasy A o wysokości ponad 10 metrów netto z nośnością posadzki 6T/m2. Budynek będzie wyposażony m.in. w oświetlenie LED, system tryskaczy typu ESFR, ogrzewanie gazowe oraz świetliki i klapy dymowe, wskazano także.

MLP Bucharest West powstaje w północno zachodniej części Bukaresztu w pobliżu Chitili w okręgu Ilfov. Park logistyczny będzie miał bezpośredni dostęp z obwodnicy Bukaresztu i będzie zlokalizowany pomiędzy dwoma europejskimi trasami: E70 i E60 łączącymi odpowiednio Timisoarę oraz Braszów z Bukaresztem.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)