Newag dostał od pomorskiego zamówienie na EZT za 80 mln zł netto w ramach opcji



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Województwo pomorskie zdecydowało o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianego umową, co oznacza, że zamówi w Newagu kolejne 4 elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) o wartości 80 mln zł netto, podał Newag.

"Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość umowy ulega zwiększeniu do kwoty 180 mln zł netto. Dostawy EZT stanowiące przedmiot opcji będą wykonywane przez spółkę według ustalonego przez strony harmonogramu, nie później jednak niż do 30 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Umowa przewidywała prawo opcji zwiększenia jej przedmiotu o nie więcej niż pięć kolejnych EZT. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do złożenia kolejnego oświadczenia w sprawie zwiększenia przedmiotu umowy o kolejny EZT, aż do wykorzystania maksymalnej ilości określonej w umowie, dodano.

W lipcu 2018 r. Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę pięciu 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 100 mln zł netto.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)