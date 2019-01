Deklarację w tej sprawie minister energii Krzysztof Tchórzewski złożył po zakończeniu poniedziałkowego spotkania ze stroną społeczną JSW w Katowicach. Wcześniej związkowcy obawiali się - jak mówili - "wyprowadzenia" środków z funduszu na inne projekty, niezwiązane z działalnością JSW.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował po poniedziałkowych rozmowach, że intencją jest zwiększenie w tym roku funduszu stabilizacyjnego JSW do kwoty 2 mld zł.

W komunikacie po spotkaniu szefów resortu energii ze związkowcami nie poinformowano o decyzjach dotyczących kształtu i dalszej pracy zarządu JSW, po odwołaniu 10 stycznia dwojga wiceprezesów firmy oraz żądaniach związkowców, którzy żądali odwołania wszystkich członków rady nadzorczej JSW mianowanych przez ministra energii.

"Rozmowy dotyczyły także spraw związanych z rozwiązaniem kryzysu w zarządzie spółki i radzie nadzorczej. W najbliższym czasie zostaną przedstawione przez Ministerstwo Energii propozycje w tej sprawie" - napisano w komunikacie po spotkaniu.

Nieoficjalnie ze źródeł zarówno związkowych, jak i zbliżonych do resortu energii, PAP dowiedziała się, iż wstępnie ustalono, że zarząd JSW do końca kadencji ma pracować w trzyosobowym składzie - bez przywrócenia do pracy odwołanych wiceprezesów, ale też bez dalszych zmian i powoływania nowych osób do zarządu. Na czele zarządu ma pozostać prezes Daniel Ozon. Oficjalnie strony nie komentują tych informacji.

"Chcemy, żeby spór w JSW wreszcie się zakończył - i istnieje takie prawdopodobieństwo, że wreszcie tak będzie" - skomentował po spotkaniu wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński. Zaznaczył, że związkowcy będą teraz czekać na realizację ustaleń - nieoficjalnie mówią, że resort ma przedstawić konkretne propozycje dotyczące zarządu i rady JSW do końca tygodnia.

"Najważniejsze są czyny, nie słowa; po czynach nas poznacie. Czekamy na rozstrzygnięcia. Albo do końca tygodnia konflikt zostanie całkowicie rozwiązany, albo będziemy wiedzieć co mamy robić" - powiedział lider Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski.

Strony ustaliły, że będą spotykać się co najmniej raz na kwartał, by na bieżąco omawiać sprawy ważne dla JSW.(PAP)

autor: Marek Błoński