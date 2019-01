Jak często klikasz „zgadzam się” podczas przeglądania internetu? Każda strona internetowa informuje nas o tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Służą one do wymiany informacji pomiędzy witryną i odwiedzającym, a precyzując część ich zadań – do profilowania użytkowników. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. miało być odpowiedzią na zastraszające tempo eksploatacji sposobów kategoryzowania ludzi na podstawie śladów, które zostawiają po sobie w sieci.