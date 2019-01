Publikuje on we wtorek komentarz szefa moskiewskiego think tanku Carnegie Dmitrija Trenina, który ocenia, że dialog Moskwy i Tokio w sprawie podpisania traktatu pokojowego po II wojnie światowej wszedł w fazę decydującą. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia w kwestii traktatu i sporu terytorialnego, to sprawy te pozostaną otwarte "na czas nieokreślony, w sytuacji, która będzie się pogarszać" - prognozuje Trenin.

Ocenia on przy tym, że władze Rosji powinny porozumiewać się w sprawie spornych wysp "nie tylko z Tokio, ale przede wszystkim, z rosyjskim społeczeństwem". "Kreml powinien dobrze zdawać sobie sprawę, że ma do czynienia nie tylko z Japonią, ale i ze społeczeństwem rosyjskim, którego dwie trzecie - sądząc z sondaży opinii publicznej - nie chcą przekazania wysp" Japonii" - ostrzega Trenin. Jego zdaniem, władze będą musiały w tej kwestii przekonywać obywateli.

Szef ośrodka Carnegie porównuje dialog z Japonią z rozmowami rosyjsko-chińskimi o przebiegu wspólnej granicy. Wówczas głównym argumentem strony rosyjskiej na rzecz porozumienia było to, iż "nie jest w interesach Rosji pozostawianie tej kwestii otwartej", ze względu na rosnącą potęgę Chin i brak jasności, jakie stanowisko zajmie przyszłe pokolenie przywódców w Pekinie. Jednakże sprawy te nie były omawiane publicznie, ze względu na specyfikę partnera Moskwy w negocjacjach i na zapotrzebowanie samej opinii publicznej w Rosji - wskazuje Trenin.

Teraz jednak Moskwa "ma do czynienia z innym partnerem, o wiele bardziej otwartym na dyskusję, a także z bardziej wymagającym społeczeństwem" w kraju - ocenia ekspert. Jego zdaniem, w sprawie ewentualnego porozumienia z Japonią "trzeba będzie publicznie postawić pytania: +dlaczego+ i +po co+".

Szef moskiewskiego think tanku twierdzi, że widoczne już są ogólne zarysy możliwego rozgraniczenia terytoriów pomiędzy Rosją i Japonią. "Rosja w geście dobrej woli i na pewnych warunkach odda Japonii dwa niewielkie obszary wysp na Kurylach Południowych: Szykotan i Habomai, a Japonia zrezygnuje z roszczeń do o wiele większych (wysp) Iturup i Kunaszyr" - prognozuje Trenin.

Komentarz ten "Wiedomosti" publikują w trakcie wizyty w Moskwie premiera Japonii Shinzo Abego, który spotka się we wtorek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Intensywne w ostatnich latach kontakty obu przywódców mają na celu właśnie poszukiwanie sposobu na stworzenie warunków, w których oba państwa mogłyby podpisać traktat pokojowy.

We wrześniu zeszłego roku Putin zaproponował premierowi Abemu podpisanie traktatu pokojowego bez żadnych warunków. Jednakże Tokio uważa rozwiązanie kwestii południowych Wysp Kurylskich, które nazywa Terytoriami Północnymi, za warunek podpisania traktatu.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)