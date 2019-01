Szef rządu mówił we wtorek na antenie TVP1, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos będzie rozmawiał z wieloma przywódcami świata gospodarczego i politycznego, także o tym, w jaki sposób zapobiegać spowolnieniu w koniunkturze gospodarczej.

"Będę pokazywał to, co robimy w Polsce" - poinformował. Dodał, że od dwóch czy trzech lat temat spowolnienia jest w Davos obecny i "jest to trochę taki papierowy tygrys". "Ale rzeczywiście pewne oznaki spływające z kluczowych krajów świata wskazują na to, że może dojść do spowolnienia koniunktury gospodarczej. Ja cieszę się bardzo, że nasza polska gospodarka trzyma się mocno. Będziemy pokazywali, jak radzimy sobie ze stroną podatkową, dochodową gospodarki" - powiedział.

"Ja też bardzo mocno punktuję raje podatkowe - to, że niektóre firmy uciekają z rozliczeniami podatków do innych (...) państw, starają się nie płacić podatków tam, gdzie następuje sprzedaż. To jest nie fair, to jest niewłaściwe podejście; chciałbym, abyśmy tego unikali" - dodał szef rządu. Zaznaczył, że gdyby nie było tego zjawiska, świat - patrząc od strony gospodarczej - byłby dużo bardziej sprawiedliwy i lepszy.

Premier leci do Davos w środę. W poniedziałek wieczorem do Szwajcarii przybył prezydent Andrzej Duda, który od wtorku do czwartku weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym. Zaplanowano m.in. rozmowy z szefem NATO i prezydentem Brazylii oraz otwarcie polskiego pawilonu "Polish House".

"Cel jest zawsze jeden - w jak największym stopniu realizacja polskich interesów (...), którymi jest promowanie przede wszystkim Polski na świecie, budowanie silnej pozycji naszego kraju, prezentowanie naszego kraju, przedstawianie także naszych punktów widzenia na wiele spraw" - powiedział prezydent w emitowanym w poniedziałek wywiadzie dla wp.pl pytany, co będzie chciał osiągnąć na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Od wtorku do czwartku prezydent będzie uczestniczył w panelach organizowanych w ramach forum. Zaplanowane są też spotkania bilateralne. Pobyt w Davos prezydent rozpocznie od spotkania z przedstawicielami biznesu na zaproszenie Banku Pekao S.A. Następnie Andrzej Duda weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym "Czwartej Rewolucji Przemysłowej na Rynkach Wschodnich". Kolejnym punktem wizyty będzie spotkanie prezydenta z prezesem Procter&Gamble Europa Loiciem Tasselem.

"Tegoroczna wizyta prezydenta na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos będzie służyć promocji Polski, jako konkurencyjnego miejsca do inwestowania, zwłaszcza w obszarze nowych, innowacyjnych technologii oraz do zaprezentowania głównych inicjatyw politycznych Polski na forum międzynarodowym, których podejmujemy się w 2019 roku: zwiększenia wojskowej obecności sojuszniczej w Polsce, pokojowej konferencji bliskowschodniej, inicjatywy Trójmorza, polskich działań w ramach ONZ" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

