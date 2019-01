Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 5% r: r do ok. 204 mln USD w grudniu



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody za grudzień 2018 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 204 mln USD i były o ok. 5% niższe w skali roku, podała spółka. Grudzień był najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży w całym 2018 roku.

"To był rekordowy rok pod względem przychodów dla Asbis, grudzień był natomiast najlepszym miesiącem sprzedaży w całym roku. Pomimo tego, że nasze przychody w grudniu 2018 roku były nieznacznie niższe od wypracowanych w grudniu 2017 r., kiedy to zrealizowaliśmy dużą jednorazową transakcję sprzedaży kart graficznych, jesteśmy zadowoleni z wyniku całego roku, w którym notowaliśmy duże wzrosty, pomimo obserwowanego pogorszenia nastrojów na rynkach naszej działalności" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów Asbis Enterprises Siergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.

"Asbis to prężna organizacja prowadząca działalność na bardzo wymagających rynkach, które bardzo dobrze znamy. Był to wytężony rok pracy dla nas wszystkich, który pokazał, że potrafimy wygrać na konkurencyjnych rynkach świetną ofertą produktową oraz kompetentnym zespołem. Planujemy kontynuację naszej działalności opartej m.in. na elastycznym podejściu do oczekiwań klientów, co jest jednym z czynników naszej przewagi rynkowej" - dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)