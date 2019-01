Według polskiego indeksu jakości powietrza bardzo zła jakość powietrza jest w Żarach i Nowej Soli (woj. lubuskie), Dusznikach-Zdroju i Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie), Zdzieszowicach i Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie), Wodzisławiu Śląskim, Rybniku, Gliwicach, Zabrzu i Żywcu (woj. śląskie), Tarnowie (woj. małopolskie), Dębicy, Mielcu i Rzeszowie (woj. podkarpackie).

Natomiast zła jakość powietrza jest w Lubaniu, Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie), Olesnie, Prudniku i Opolu (woj. opolskie), Częstochowie, Lublińcu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Tychach (woj. śląskie), Krakowie, Suchej Beskidzkiej, Skawinie, Nowym Targu (woj. małopolskie) i Jaśle (woj. podkarpackie).

Bardzo zła i zła jakość powietrza - według informacji GIOŚ - ma negatywny wpływ na zdrowie. W takiej sytuacji osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się, by ograniczyły to do niezbędnego minimum.

W przypadku bardzo złej jakości powietrza długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym i odpornościowym.(PAP)