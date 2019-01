Wolf Theiss: Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 18% r: r w 2018r.



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Polskie spółki biotechnologiczne uznane zostały za jedne z najbardziej atrakcyjnych celów przejęć w Europie Środkowej w 2019 roku, choć ogólne postrzeganie polskiego rynku fuzji i przejęć pogorszyło się, wynika z raportu Wolf Theiss i serwis Mergermarket. Wartość transakcji M&A w regionie CEE spadła o 18% r/r do 21,3 mld euro w 2018 r.

"Połowa ankietowanych menedżerów zainteresowanych inwestycjami w sektor biotechnologiczny wskazała Polskę jako najbardziej atrakcyjny kraj do przeprowadzenia akwizycji. Na drugim miejscu znalazły się Czechy (44%) a na trzecim ex aequo Austria i Rumunia (38%). Polska, obok Czech i Austrii, jest też w czołówce krajów wymienianych (48%) jako potencjalne miejsce do przejęć firm z sektora dóbr konsumpcyjnych" - czytamy w komunikacie nt. badania.

Ponadto, 50% ankietowanych uznała Polskę za najlepszy kraj do ekspansji w regionie w branży energetyczno-wydobywczej, podano także.

"Wysokie kwalifikacje pracowników i relatywnie niskie koszty pracy w sektorze biotechnologicznym to czynniki, które decydują o atrakcyjności branży. Część inwestorów patrzy na nasz rynek z perspektywy możliwości rozwoju regionalnego i globalnego" - powiedział partner w Wolf Theiss w Warszawie Jacek Michalski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że sektor detaliczny cieszy się sporym zainteresowaniem pomimo niesprzyjających regulacji, jak np. częściowy zakaz handlu w niedziele. Pozytywny wpływ na postrzeganie branży mają z kolei rosnące dochody konsumentów i silny wzrost gospodarczy.

Z raportu wynika, że pomimo atrakcyjności poszczególnych sektorów ogólne postrzeganie polskiego rynku fuzji i przejęć pogorszyło się. Wśród krajów Europy Środkowej, Polska spadła o jedno miejsce na czwartą pozycję. Wyprzedziły ją Węgry, Austria i Czechy.

"Inwestorzy doceniają wielkość polskiego rynku i silne fundamenty, ale niepokoi ich rosnący wpływ państwa na gospodarkę, w tym na sektor finansowy i energetyczny, oraz upolitycznienie spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wpływ na postrzeganie polskiego rynku mają również rosnące wyceny spółek i pogłębiająca się różnica w oczekiwaniach cenowych pomiędzy potencjalnymi inwestorami a sprzedającymi" - czytamy również.

Ponad połowa (58%) ankietowanych twierdzi, że obecne wyceny spółek w Polsce są zbyt wysokie. Trzy czwarte uważa, że zaostrzająca się konkurencja o cele przejęć będzie największym wyzwaniem.

Z danych zebranych przez serwis Mergermarket wynika, że w 2018 roku w Europie Środkowo-Wschodniej ogłoszono 445 transakcji, o 13% mniej niż rok wcześniej, a ich łączna wartość wyniosła 21,3 mld euro, co stanowi spadek o 18% w porównaniu do roku 2017.

"Polska była jednym z trzech krajów oprócz Austrii i Czech, gdzie w ubiegłym roku zawarto najwięcej transakcji; wśród nich największe ogłoszone przejęcia to nabycie Euro Bank przez Bank Millennium, zakup podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas oraz zakup pakietu akcji notowanej na GPW spółki hotelarskiej Orbis przez jej większościowego akcjonariusza, francuską Grupę Accor" - czytamy także.

Coroczny raport Wolf Theiss/Mergermarket został opracowany w oparciu o badanie opinii przeprowadzone wśród 150 menedżerów, którzy byli zaangażowani w co najmniej jedną transakcję przejęcia w regionie w ciągu ostatnich 12 miesięcy albo rozważali jej przeprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch lat. Połowa ankietowanych pracuje w spółkach z Europy ŚrodkowoWschodniej, a jedna trzecia zatrudniona jest w funduszach private equity.

